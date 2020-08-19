СМИ: Неймар может пропустить финал ЛЧ из-за нарушения медицинского протокола
- Reuters
- © Manu Fernandez
Об этом сообщает The Sun.
Это связано с тем, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) запрещает игрокам обмениваться футболками из-за пандемии коронавируса. Подобное нарушение медицинского протокола может привести к дисквалификации на один матч и обязательной 12-дневной изоляции.
Финал турнира же состоится 23 августа.
ПСЖ разгромил «РБ Лейпциг» со счётом 3:0 и впервые в истории вышел в финал Лиги чемпионов. В решающей игре ПСЖ встретится с победителем матча «Лион» — «Бавария».
Ранее тренер «Лейпцига» заявил, что ПСЖ заслужил выход в финал Лиги чемпионов.