СМИ: Неймар может пропустить финал ЛЧ из-за нарушения медицинского протокола

Нападающий французского ПСЖ Неймар может быть отстранён от финального матча Лиги чемпионов из-за обмена футболками с защитником немецкого «РБ Лейпциг» Марселем Хальстенбергом после полуфинала.

Об этом сообщает The Sun.

Это связано с тем, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) запрещает игрокам обмениваться футболками из-за пандемии коронавируса. Подобное нарушение медицинского протокола может привести к дисквалификации на один матч и обязательной 12-дневной изоляции.

Финал турнира же состоится 23 августа.

ПСЖ разгромил «РБ Лейпциг» со счётом 3:0 и впервые в истории вышел в финал Лиги чемпионов. В решающей игре ПСЖ встретится с победителем матча «Лион» — «Бавария».

Ранее тренер «Лейпцига» заявил, что ПСЖ заслужил выход в финал Лиги чемпионов.