Тренер «РБ Лейпциг»: ПСЖ заслужил свой билет в финал Лиги чемпионов

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Главный тренер немецкого «РБ Лейпциг» Юлиан Нагельсманн прокомментировал поражение от французского ПСЖ в матче 1/2 финала футбольной Лиги чемпионов.
Тренер «РБ Лейпциг»: ПСЖ заслужил свой билет в финал Лиги чемпионов
  • Reuters
  • © David Ramos

«ПСЖ заслужил свой билет в финал. В первые 10-12 минут мы неплохо справлялись, создавали моменты. После второго пропущенного гола стало уже окончательно сложно войти обратно в игру, тем более что ПСЖ — это очень классная команда. Сложно принять поражение, но таков футбол», — цитирует Нагельсманна официальный сайт УЕФА.

По его мнению, игрок «Лейпцига» начали терять веру в себя после второго гола соперника, но он считает, что, несмотря на это, его команда всё равно провела отличный сезон в ЛЧ.

«Молодая команда хорошо себя проявила в этом турнире, и мы постараемся повторить в следующем сезоне», — добавил Нагельсманн.

ПСЖ разгромил «РБ Лейпциг» со счётом 3:0 и впервые в истории вышел в финал Лиги чемпионов. В решающей игре ПСЖ встретится с победителем матча «Лион» — «Бавария».

Ранее Нагельсманн заявил, что «Лейпциг» является не первой командой, которой не удалось остановить Неймара.

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