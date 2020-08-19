Нагельсманн: «РБ Лейпциг» — не первая команда, которой не удалось остановить Неймара

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Главный тренер немецкого «РБ Лейпциг» Юлиан Нагельсманн высказался после поражения от французского ПСЖ в матче 1/2 финала футбольной Лиги чемпионов.
Нагельсманн: «РБ Лейпциг» — не первая команда, которой не удалось остановить Неймара
  • Reuters
  • © Manu Fernandez

«Мы не первая команда, которой не удалось остановить Неймара, и не последняя. Тренер привык думать о следующей задаче. Мы можем вынести много хорошего», — цитирует Нагельсманна официальный сайт УЕФА.

ПСЖ разгромил «РБ Лейпциг» со счётом 3:0 и впервые в истории вышел в финал Лиги чемпионов. В решающей игре ПСЖ встретится с победителем матча «Лион» — «Бавария».

Ранее Томас Тухель заявил, что ПСЖ остался верным своему стилю игры в матче с «Лейпцигом».

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