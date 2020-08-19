Тухель о победе над «РБ Лейпциг»: ПСЖ остался верным своему стилю игры

Главный тренер французского ПСЖ Томас Тухель прокомментировал победу над немецким «РБ Лейпциг» (3:0) в матче 1/2 финала футбольной Лиги чемпионов.

«Мы остались верны своему стилю игры. Когда возможно, мы старались контролировать свободные зоны и предотвращали их контратаки. А также использовали ускорения Ди Марии, Мбаппе и Неймара», — цитирует Тухеля официальный сайт УЕФА.

По его словам, его команда не совершала больших тактических изменений перед игрой.

«Мы подстраиваемся под всех наших соперников, но не слишком. Нам нужно показывать свою силу, и игроки вновь продемонстрировали свой голод до побед, работая вместе», — добавил Тухель.

ПСЖ разгромил «РБ Лейпциг» со счётом 3:0 и впервые в истории вышел в финал Лиги чемпионов. В решающей игре ПСЖ встретится с победителем матча «Лион» — «Бавария».

Ранее тренер ПСЖ поделился эмоциями после выхода в финал Лиги чемпионов.