Тренер ПСЖ поделился эмоциями после выхода в финал Лиги чемпионов

Главный тренер французского ПСЖ Томас Тухель поделился эмоциями после победы над немецким «РБ Лейпциг» (3:0) в матче 1/2 финала футбольной Лиги чемпионов.

«Футбол — для болельщиков. Мы всё делаем вместе с ними. Мы чувствуем, что они с нами, что они в нас верят. Очень надеюсь, что они ощущают эту команду своей», — приводит слова Тухеля официальный сайт УЕФА.

ПСЖ разгромил «РБ Лейпциг» со счётом 3:0 и впервые в истории вышел в финал Лиги чемпионов. В решающей игре ПСЖ встретится с победителем матча «Лион» — «Бавария».

Ранее полузащитник парижской команды Анхель Ди Мария заявил, что футболистам ПСЖ удалось сотворить историю.