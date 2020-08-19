Тренер ПСЖ поделился эмоциями после выхода в финал Лиги чемпионов

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Главный тренер французского ПСЖ Томас Тухель поделился эмоциями после победы над немецким «РБ Лейпциг» (3:0) в матче 1/2 финала футбольной Лиги чемпионов.
Тренер ПСЖ поделился эмоциями после выхода в финал Лиги чемпионов
  • Reuters
  • © David Ramos

«Футбол — для болельщиков. Мы всё делаем вместе с ними. Мы чувствуем, что они с нами, что они в нас верят. Очень надеюсь, что они ощущают эту команду своей», — приводит слова Тухеля официальный сайт УЕФА.

ПСЖ разгромил «РБ Лейпциг» со счётом 3:0 и впервые в истории вышел в финал Лиги чемпионов. В решающей игре ПСЖ встретится с победителем матча «Лион» — «Бавария».

Ранее полузащитник парижской команды Анхель Ди Мария заявил, что футболистам ПСЖ удалось сотворить историю.

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