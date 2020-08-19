Ди Мария заявил, что футболистам ПСЖ удалось сотворить историю

Полузащитник французского ПСЖ Анхель Ди Мария прокомментировал победу над немецким «РБ Лейпциг» (3:0) в матче 1/2 финала футбольной Лиги чемпионов.

«Мы счастливы. Команда провела отличный матч. Мы хотели сотворить историю, и нам это удалось. Мы сумели вывести ПСЖ в финал Лиги чемпионов, это важное событие. Если мы продолжим в том же духе, то сможем выиграть трофей», — приводит слова Ди Марии RMC Sport.

Он отметил, что футболисты ПСЖ были уверены в своей победе и этой ночью им будет тяжело заснуть из-за мыслей о финале.

«Главное — хорошо подготовиться к матчу. Франция и Германия показали свой высокий уровень. Выйдет в финал «Лион» или «Бавария», мы в любом случае выложимся на все 100%. Мы на высоком уровне, и я уверен, что финал будет зрелищным. Мы в шаге от заветной мечты», — добавил Ди Мария.

Спортсмен отметился в матче с «Лейпцигом» голом и двумя результативными передачами и помог своей команде впервые в истории выйти в финал Лиги чемпионов. В решающей игре подопечные Томаса Тухеля встретятся с победителем матча «Лион» — «Бавария».

Ранее сообщалось, что Ди Мария признан лучшим футболистом матча «РБ Лейпциг» — ПСЖ.