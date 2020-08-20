Дубль Гнабри, 15-й гол Левандовски и сейвы Нойера: как «Бавария» разгромила «Лион» и вышла в финал Лиги чемпионов

Во втором полуфинале Лиги чемпионов «Бавария» разгромила «Лион» (3:0) и в 11-й раз сразится за главный еврокубок. Победу мюнхенцам принесли голы Роберта Левандовски и Сержа Гнабри. Поляк продлил свою результативную серию в турнире до девяти встреч, а немец оформил дубль. В свою очередь опытный вратарь команды Мануэль Нойер совершил несколько важнейших сейвов, которые не позволили сопернику переломить ход игры.

Полуфинальная стадия текущего розыгрыша Лиги чемпионов превратилась в противостояние клубов из Германии и Франции. В первом матче ПСЖ уверенно разгромил «Лейпциг» и вывел французов вперёд в этой дуэли. Отомстить за коллектив Юлиана Нагельсмана намеревалась «Бавария», которой предстояло сыграть с «Лионом».

Мюнхенцы, особенно после восьми забитых в ворота «Барселоны» мячей, считались безговорочными фаворитами. Так, одна из российских букмекерских контор предлагала поставить на их победу в основное время со скромным коэффициентом 1,25, а на успех «Лиона» — с коэффициентом 10,25.

Однако французский коллектив ничуть не смущала отведённая ему роль, ведь ранее подопечные Руди Гарсии выбили из борьбы «Ювентус» и «Манчестер Сити», также считаясь явным андердогом.

«Аппетит приходит во время еды. Сейчас мы хотим выйти в финал и, сыграв великолепно, способны это сделать. У «Баварии» нет слабых мест, но идеальных команд не существует. Если нам удастся навязать свою игру и грамотно распоряжаться мячом, хорошо комбинировать, то мы тоже можем чего-нибудь добиться. Мы должны верить в себя», — цитировал Гарсию официальный сайт УЕФА.

Обе команды в преддверии полуфинальной встречи обошлись без травм и дисквалификаций. В данной ситуации тренеры решили не менять победные составы и выпустили на поле с первых минут тех же футболистов, которые играли в четвертьфиналах. Так, Гарсия оставил в запасе Муссу Дембеле, который оформил дубль в матче с «Манчестер Сити».

Упущенные шансы «Лиона» и невероятный гол «Баварии»

На первых же минутах встречи стало понятно, как именно «Лион» намерен попытаться обыграть фаворита. «Бавария» забрала мяч под свой контроль, однако соперник оставил ей минимум пространства на центральной оси. В обороне традиционно действовали сразу три центральных защитника: Фернандо Марсал, Марсело и Джейсон Денайер.

Правда, в такой ситуации Йозуа Киммих и Альфонсо Дэвис получали возможность на флангах убегать от медлительных Максвелла Корне и Лео Дюбуа.

«Лион» же, отобрав мяч, не стремился бездумно вынести его подальше от собственных ворот. Уже на третьей минуте молодой Максанс Какере великолепной передачей через всё поле вывел Мемфиса Депая один на один с Мануэлем Нойером, но полузащитник сборной Нидерландов не попал в ближний угол. В этом эпизоде стоит отметить и действия вратаря, который до конца оставался на ногах, перекрывая створ.

На одном созданном моменте французская команда не остановилась и продолжила ловить оппонента на контратаках. На 17-й минуте стопроцентный шанс упустил уже Карл Токо Экамби. Форвард на правом фланге умудрился уйти от быстрого Дэвиса, но пробил в ближнюю штангу.

За подобную расточительность просто не могло не последовать наказание, и оно состоялось уже в следующей атаке. Как это часто бывает, всё решил класс футболистов. Если Экамби свой момент упустил, то Серж Гнабри сам создал гол практически из ничего.

Получив мяч на правом фланге, немец сместился в центр, грамотно работая корпусом, ушёл от нескольких защитников и точно пробил в дальнюю девятку без шансов для Антони Лопеша. А не уследил за Гнабри в данном эпизоде как раз Корне, за спину которому прошла передача.

Открыв счёт, «Бавария» поспешила успокоить игру, чтобы не позволять «Лиону» вновь почувствовать себя свободно. Периодически мюнхенцы доводили дело до ударов по воротам, однако уверенно на последнем рубеже соперника действовал Лопеш. В первом тайме он записал на свой счёт пять сейвов при том, что Нойер — ни одного.

Но на 33-й минуте встречи бессилен оказался и Антони. «Бавария» в очередной раз поймала оппонента на контрпрессинге, и Перишич с левого края штрафной выполнил прострел на Роберта Левандовски. Поляк каким-то чудом с метра не сумел переправить мяч в сетку, но оказавшийся поблизости Гнабри исправил его помарку и оформил дубль. Серж довёл количество голов в текущем сезоне ЛЧ до девяти и вышел на чистое третье место в гонке бомбардиров турнира.

Давление «Лиона» и 11-й выход «Баварии» в финал ЛЧ

Сразу после перерыва Руди Гарсия и Ханс-Дитер Флик произвели по замене. Наставник «Баварии» убрал с поля Жерома Боатенга, который регулярно позволял оппонентам забегать себе за спину, и выпустил Никласа Зюле. В свою очередь тренер «Лиона» вместо незаметного Бруно Гимарайнса выпустил Тьягу Мендеса.

Активнее вторую половину встречи начали мюнхенцы, которые оперативно едва не довели счёт до разгромного. Перишич после идеальной передачи партнёра убежал один на один с Лопешем, но не сумел переиграть португальца.

Францзский коллектив ответил первым ударом в створ чужих ворот в исполнении Марсело — Нойер спокойно забрал мяч в руки.

Вскоре Гарсия бросил в бой ещё одного свежего игрока, выход которого буквально напрашивался, — Дембеле. И тут же «Лион» едва не сократил отставание в счёте. Уссем Ауар выполнил идеальный прострел от левого края штрафной на Экамби, но тот пробил прямо в Нойера и не реализовал второй момент. Как и в предыдущих матчах плей-офф, подопечные Гарсии прибавили. Помог выход трёх свежих футболистов в дополнение к Дембеле и Мендесу.

Флик ответил выходом Кингсли Комана, чтобы быстрый француз на краю атаки врывался в свободные зоны, оставленные соперником. И «Баварии» постепенно удалось сбить атакующий настрой оппонента. Лишь Ауар без устали рвался в чужую штрафную по левому флангу.

За десять минут до финального свистка вышедший на замену Филиппе Коутиньо из пределов вратарской подправил мяч в сетку, однако судья отменил взятие ворот из-за офсайда у Леона Горецки.

Но на 88-й минуте мюнхенцы всё же довели дело до разгрома. Роберт Левандовски, забивавший в каждой встрече текущего розыгрыша ЛЧ, в которой он принимал участие, просто не имел права уйти с поля без гола и прервать серию.

После подачи со стандарта поляк с линии вратарской головой отправил снаряд в дальний угол, забив 15-й гол в ЛЧ-2019/20. Таким образом, Левандовски и Гнабри записали на свой счёт уже 24 мяча в одном розыгрыше Лиги чемпионов. Это больше, чем дуэт из «Реала» Криштиану Роналду — Гарет Бэйл в сезоне-2013/14 (23).

«Бавария» же в 11-й раз вышла в финал ЛЧ, где в борьбе с ПСЖ постарается в шестой раз завоевать трофей. При этом на тренерском мостике состоится противостояние двух немецких специалистов, Ханса-Дитера Флика и Томаса Тухеля.