Слабое утешение: почему фанатам «Зенита» не стоит радоваться успехам «Лиона» и «Лейпцига» в Лиге чемпионов

Успехи «Лейпцига» и «Лиона» в Лиге чемпионов дали пресс-службе «Зенита» повод вспомнить о групповом этапе турнира, в котором пути команд пересеклись, а заодно пошутить над «Манчестер Сити». Сенсационному выходу в полуфинал немецкая и французская команды обязаны не только своей игре, но и, вероятно, пандемии, которая внесла существенные коррективы в футбольные календари. Почему удачное выступление оппонентов не должно становиться поводом для радости поклонников чемпиона России — в материале RT.

«Лейпциг» и «Лион» сенсационно взяли верх над «Атлетико» и «Манчестер Сити» соответственно и пробились в полуфинал Лиги чемпионов. При этом немецкий коллектив впервые в истории добрался до данной стадии главного европейского турнира, а французская команда повторила собственное достижение десятилетней давности. Успехи обеих команд порадовали не только их болельщиков, но также фанатов и представителей бывших соперников. В пресс-службе «Зенита» написали, что не каждому под силу обыграть «ткачей», намекнув на победу на групповой стадии, а также отметили, что группа им досталась не из лёгких.

В декабре действующий чемпион России прекратил выступление в турнире, заняв четвёртое место в группе G. При этом подопечные Сергея Семака на один балл отстали от футболистов «Лиона» и на четыре — от «Лейпцига». Болельщики и эксперты посчитали этот результат провальным, а вылет других отечественных коллективов из еврокубков лишь усугубил ситуацию. Тогда фиаско также потерпели «Локомотив», «Краснодар» и ЦСКА, вследствие чего ни одна российская команда не завоевала путёвку в весеннюю стадию не только Лиги чемпионов, но и Лиги Европы.

Но тогда никто не мог подумать, что соперники «Зенита» по квартету заберутся так высоко. И «Лейпцигу», и «Лиону» не повезло со жребием, в результате чего первому достался финалист прошлого розыгрыша первенства «Тоттенхэм», а второму — «Ювентус» со звёздами калибра Криштиану Роналду и Пауло Дибалы. Тем не менее номинальные аутсайдеры смогли не только удивить более именитых визави, но и впоследствии сотворить ещё по одной сенсации.

Безусловно, за последние годы Лига чемпионов приучила болельщиков к разного рода неожиданным исходам. В 2018 году до полуфинала добралась более чем скромная по составу «Рома». На предыдущей стадии подопечные Эусебио Ди Франческо не просто прошли «Барселону» с Лионелем Месси, но отыграли дефицит в три мяча. Первая встреча завершилась со счётом 4:1 в пользу каталонцев, после чего римляне взяли убедительный реванш и отправили три безответных мяча в сетку ворот Марка-Андре тер Стегена.

В 2019-м главным открытием стал «Аякс», поразивший всех своей искромётной и смелой игрой. На групповом этапе подопечные Эрика тен Хага на равных бились с грозной «Баварией», а в плей-офф поочерёдно убрали со своего пути сначала действующего обладателя трофея в лице «Реала», а затем и «Ювентус». Правда, как и в случае с римлянами, амстердамцы остановились в шаге от матча за титул. Причём их обидчиком стал будущий финалист турнира «Тоттенхэм», а не победитель «Ливерпуль».

Несомненно, достижения «Лейпцига» и «Лиона» нельзя преуменьшать. Оба провели фантастическую работу и добились огромного успеха. Подопечные Юлиана Нагельсмана и вовсе сделали вид, что не заметили потери своего главного бомбардира в лице Тимо Вернера, на долю которого пришлась почти треть всех голов коллектива (34 из 106). Летом немец оформил трансфер в «Челси» и отказался от возможности завершить сезон в Лиге чемпионов. Тогда многие крайне негативно восприняли это решение молодого форварда, хотя его мотивы предельно понятны. Наверняка он решил обезопасить себя от травм и спокойно подготовиться к дебюту в Англии.

В целом феномен «Лейпцига» и «Лиона» довольно легко объясним. Во-первых, оба коллектива хорошо обучены и идеально воплощают тренерские идеи на поле. В большей степени это касается немцев, о командной игре и системе прессинга которых уже ходят легенды. Именно здесь трудился всем известный Ральф Рангник, а последователем его идей считается Нагельсман. Во-вторых, коллективы имели серьёзное преимущество над противниками в плане физической подготовки. В Бундеслиге национальный чемпионат завершился 27 июня — на три недели раньше, чем в Примере, и на месяц раньше, чем в АПЛ. При этом французы и вовсе отказались от доигровки первенства. Ввиду этого и «Атлетико», и «Манчестер Сити» были гораздо менее свежими, что стало одной из причин их неудач.

Тем не менее успех бывших противников по группе вряд ли можно считать поводом для оптимизма поклонников «Зенита». Да, дружина Семака уступила не слабейшим участникам плей-офф, но и назвать их грандами тоже нельзя. Необходимо понимать, что успех «Лейпцига» и «Лиона» во многом обусловлен форматом нынешнего турнира. В двухматчевом противостоянии «быкам» и «ткачам» было бы гораздо сложнее взять верх, что особенно касается последних. В отличие от «Атлетико», «Манчестер Сити» смотрелся гораздо сильнее соперника и создал значительно больше опасных моментов, но банальное невезение помешало футболистам Хосепа Гвардиолы огорчить Антони Лопеша больше одного раза. Достаточно вспомнить, какие моменты упустил Рахим Стерлинг.

В свете этого можно вспомнить разгромное поражение «Барселоны» в противостоянии с «Баварией». В нынешнем сезоне немцы и так демонстрировали гораздо более классный и яркий футбол, чем их противники. А разница в физическом состоянии и кураж поспособствовали тому, что превосходство оказалось колоссальным. Безусловно, каталонцы не настолько уступают в классе и в ответном противостоянии вполне могли немного сократить отставание, но в тот вечер всё сложилось не в их пользу.

При этом поклонникам «Зенита» не стоит забывать, что они заняли не третье, а четвёртое место в группе, а в последнем туре уступили не кому-то из нынешних полуфиналистов, а «Бенфике». В итоге португальцы попали в плей-офф Лиги Европы, но вылетели из турнира после первого же противостояния. Да, нельзя не отметить, что обидчиком стал полуфиналист нынешнего турнира «Шахтёр», но сути это не меняет. В ключевой момент сине-бело-голубые проиграли оппонентам, которые летом лишились лидеров и находились в стадии перестройки. Стоит напомнить, что в 2019-м лиссабонцы расстались со звёздными Жоау Феликсом и Раулем Хименесом, а также с рядом других игроков, заработав в общей сложности €223,5 млн.

Таким образом, поражения от полуфиналистов Лиги чемпионов не говорят о силе «Зенита» и его высоких шансах на успех в грядущем розыгрыше турнира. Наоборот, это указывает на то, что в рамках одного матча удивить может абсолютно любой. Поэтому подопечным Семака необходимо тщательно подготовиться к новой еврокубковой кампании и всерьёз задуматься над усилением. Год назад уже было хорошо видно, что оборонительному дуэту петербуржцев Бранислав Иванович — Ярослав Ракицкий не хватает скорости, чтобы противостоять молодым и скоростным игрокам. Возможно, приход Деяна Ловрена поможет добиться прогресса в данном аспекте, но украинец всё равно кажется чересчур медлительным для участия в играх подобного уровня.

Что касается средней и атакующий линий, то они явно требуют подпитки в виде новых приобретений. Особенно в свете отъезда Олега Шатова в «Рубин» и возможного ухода Далера Кузяева. На данный момент хавбек находится в статусе свободного агента и продолжает переговоры с европейскими клубами. В случае его ухода у «Зенита» практически не будет альтернативы в центре полузащиты, где останутся лишь Вильмар Барриос, Магомед Оздоев и неопытный Леон Мусаев. В нападении же и вовсе отсутствует игрок подмены на случай травмы Артёма Дзюбы или Сердара Азмуна.