Гвардиола: однажды «Манчестер Сити» пробьётся в полуфинал ЛЧ

Главный тренер английского «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал невыход команды в полуфинал Лиги чемпионов УЕФА после проигрыша французскому «Лиону».

«Однажды мы пробьёмся в полуфинал. В первые 20—25 минут мы с трудом находили свободные зоны для атак. Второй тайм сыграли получше. Меня не покидает чувство, что мы были лучше соперника, но в этом турнире нужно играть идеально. Мы многое сделали хорошо, но этого оказалось недостаточно. В ключевые моменты мы допустили ошибки в штрафных», — приводит слова Гвардиолы Goal.

Он отметил, что клубу и болельщикам нужно подержать своих игроков.

«Мы должны однажды пробить этот барьер. Команда заслужила это за последние годы. Возможно, однажды мы всё же добьёмся этого», — добавил специалист.

Проиграв «Лиону» со счётом 1:3, «Манчестер Сити» третий раз подряд вылетел на стадии четвертьфинала ЛЧ.

Ранее сообщалось, что два клуба из группы «Зенита» вышли в полуфинал Лиги чемпионов.