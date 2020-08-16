Два клуба из группы «Зенита» вышли в полуфинал ЛЧ
- Reuters
В четвертьфинале турнира «Лейпциг» обыграл «Атлетико» со счётом 2:1, а «Лион» одержал верх над «Манчестер Сити» — 3:1.
На групповом этапе немецкий клуб занял первое место в группе G, набрав 11 очков. «Лион» набрал восемь очков и стал вторым. «Зенит» занял четвёртое место, набрав семь очков и проиграв по результатам личных встреч португальской «Бенфике».
Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» в третий раз подряд вылетел на стадии четвертьфинала ЛЧ.