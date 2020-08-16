Два клуба из группы «Зенита» вышли в полуфинал ЛЧ

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Бывшие соперники петербургского «Зенита» по группе G, «РБ Лейпциг» и «Лион», сумели пробиться в полуфинал Лиги чемпионов сезона-2019/20.
Два клуба из группы «Зенита» вышли в полуфинал ЛЧ
  • Reuters

В четвертьфинале турнира «Лейпциг» обыграл «Атлетико» со счётом 2:1, а «Лион» одержал верх над «Манчестер Сити» — 3:1.

На групповом этапе немецкий клуб занял первое место в группе G, набрав 11 очков. «Лион» набрал восемь очков и стал вторым. «Зенит» занял четвёртое место, набрав семь очков и проиграв по результатам личных встреч португальской «Бенфике».

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» в третий раз подряд вылетел на стадии четвертьфинала ЛЧ.

 

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