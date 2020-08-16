Впервые в истории две французские команды вышли в полуфинал ЛЧ

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Впервые за всю историю Лиги чемпионов в полуфинале соревнований сыграют две команды из Франции.
Впервые в истории две французские команды вышли в полуфинал ЛЧ
  • Reuters

Четвертьфинальную стадию сумели преодолеть действующий чемпион страны ПСЖ, а также «Лион», который по итогам завершившегося сезона Лиги 1 занял седьмое место и не попал в еврокубки.

В четвертьфинале парижане выиграли у итальянской «Аталанты» (2:1), а «ткачи» победили английский «Манчестер Сити» (3:1).

В полуфинале ПСЖ сыграет против немецкого клуба «РБ Лейпциг», а «Лион» встретится с другим представителем Германии — «Баварией».

Ранее определились пары полуфиналистов Лиги чемпионов-2019/20.

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