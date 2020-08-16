Дубль Дембеле после выхода на замену и промах Стерлинга по пустым воротам: «Лион» выбил «Манчестер Сити» из ЛЧ
- Reuters
- © Franck Fife
«Манчестер Сити» в качестве явного фаворита и спокойствие «Лиона»
Из всех четвертьфинальных пар, пожалуй, меньше всего интриги было в противостоянии «Манчестер Сити» и «Лиона». Большинство болельщиков не верило, что французская команда совершит очередное чудо и после «Ювентуса» выбьет из турнира ещё одного гранда.
Тем более горожане настроились на первую победу в главном еврокубке как никогда серьёзно. В восьми матчах ЛЧ подопечные Хосепа Гвардиолы одержали шесть побед при двух ничьих. А в 1/8 финала они дважды с одинаковым счётом (2:1) обыграли 13-кратного обладателя трофея «Реал».
Однако во Франции верили в успех своей команды. Главный тренер «Лиона» Руди Гарсия в преддверии матча заявлял, что аппетит приходит во время еды.
«Само собой, «Манчестер Сити» — фаворит пары, но четвертьфиналы Лиги чемпионов показали, что и фаворитов можно победить. Надеемся, это произойдёт в субботу вечером. Судя по двум первым матчам, аутсайдеры имеют все шансы», — цитировал специалиста официальный сайт УЕФА.
Добавляло надежды французским любителям футбола и успешное противостояние «Лиона» с «Манчестер Сити» в прошлом сезоне. Тогда команды попали в одну группу ЛЧ, и английская команда в двух встречах с оппонентом набрала лишь одно очко. Причём дома горожане уступили — 1:2.
Некую гордость возможный успех «детей» должен был вызвать и в Санкт-Петербурге, ведь в таком случае обе команды, опередившие «Зенит» в группе ЛЧ, пробились бы в полуфинал.
На этот раз у «Лиона» находилось под вопросом участие в игре сразу трёх ключевых футболистов: Максвелла Корне, Кенни Тете и Джейсона Денайера. В результате двое из них оказались в стартовом составе, и лишь Тете остался в запасе. Зато в центре полузащиты «Лиона», как и в Турине, появился 20-летний Максанс Какере.
«Манчестер Сити» же лишился лишь Серхио Агуэро, который перенёс операцию на колене. Единственное изменение по сравнению с ответным матчем с «Реалом»: вместо полузащитника Филипа Фодена на поле появился молодой центральный защитник Эрик Гарсия.
Тотальное преимущество горожан и неожиданный гол Корне
«Манчестер Сити» ожидаемо с первых минут забрал мяч под свой контроль и осадил штрафную соперника. В ходе одной из первых атак счёт едва не открыл Габриэл Жезус, но прострел на него в последний момент прервал Марсело.
Впрочем, «Лион» проводить всю игру на своей половине поля не собирался и при первой возможности организовывал контрвыпады. Порой подопечные Гарсии грамотно использовали и стандартные положения. Так, на десятой минуте Фернандо Марсал после подачи углового из-за пределов штрафной пробил в руки Эдерсону.
«Манчестер Сити» продолжал атаковать, но с трудом проходил защитные ряды соперника. «Лион» оборонялся максимально надёжно и самоотверженно. Прорваться в чужую штрафную по центру не представлялось возможным. Правый фланг у английского коллектива также не работал. Оставалось лишь давить на противоположный край, где у горожан действовал Рахим Стерлинг.
Однако окончательно стало понятно, что всё складывается не по плану Гвардиолы в середине первого тайма, когда «Лион» неожиданно открыл счёт. Футболист французской команды с левой бровки вынес мяч на ход Карлу Токо Экамби, а тот скинул его Максвеллу Корне. Ивуариец спокойно отправил снаряд в ближний угол в обвод Эдерсона.
Пара минут ушла у судейской бригады на то, чтобы посмотреть повтор. В конечном итоге офсайда у Экамби рефери не определили. А Корне забил уже четвёртый мяч в ворота «Манчестер Сити». В прошлом сезоне ЛЧ он трижды огорчил горожан: дважды — дома и один раз — на выезде.
Пропустив, подопечные Гвардиолы ещё сильнее прижали оппонента к воротам и, наконец, начали наносить удары. Впрочем, стопроцентных моментов они по-прежнему не создавали, хотя и отметились четырьмя выстрелами в створ.
В целом Антони Лопеш уверенно справлялся с угрозой. В частности, уже в добавленное время ему удалось не без труда зафиксировать мяч в руках после удара Стерлинга из пределов штрафной.
Тяжёлый мяч Де Брёйне и судьбоносные замены Гарсии
После перерыва «Манчестер Сити» окончательно забрал мяч под свой контроль. Мало того, «Лион» вовсе перестал переходить центр поля. Если в первом тайме у команды хотя бы изредка проходили контратаки, то во втором они исчезли совсем.
Впрочем, подопечные Гарсии продолжали обороняться достаточно спокойно и без паники. Возле собственной штрафной французская команда действовала плотно. Идеально работала и подстраховка. А в действиях коллектива Гвардиолы уже начала проскальзывать нервозность. Например, Фернандиньо наступил Корне на ногу и едва не получил вторую жёлтую карточку.
Во избежание ненужного риска Гвардиола убрал опытного бразильца с поля и выпустил вместо него Рияда Мареза, до предела насытив атакующую линию.
И на 69-й минуте «Манчестер Сити» всё же удалось сравнять счёт. Рахим Стерлинг получил мяч возле лицевой в чужой штрафной, легко развернул уставшего Денайера и выполнил передачу под удар Де Брёйне. Помешать голландцу отправить снаряд в дальний угол никто не успел.
Казалось, подопечные Гвардиолы, наконец добившиеся своего, на эмоциях дожмут обессиленного соперника. Но тренерский штаб «Лиона», как и во второй игре с «Ювентусом», произвёл крайне своевременные замены. На поле один за другим вышли полузащитник Тьяго Мендес, защитник Тете и нападающий Мусса Дембеле. Таким образом, Гарсия освежил каждую из линий, кроме вратарской.
Это мгновенно дало свои плоды. Французский коллектив не только отодвинул игру от своих ворот, но и вновь начал проводить контратаки. И спустя всего десять минут после гола Де Брёйне «Лион» вновь неожиданно вышел вперёд, хотя все ждали второго мяча фаворита.
Результативную атаку в центре поля с отбора начал 20-летний Какере, а подхвативший мяч Уссем Ауар выполнил передачу вперёд на ход Экамби и Дембеле. Первый находился в офсайде и, почувствовав это, пропустил снаряд между ног на Дембеле.
Мусса реализовал выход один на один и отметился дебютным голом в текущем сезоне ЛЧ. Правда, было непонятно, засчитают ли его судьи. Однако, посмотрев повтор результативного эпизода с нескольких ракурсов, они всё же пришли к выводу, что Экамби мяча не касался и, следовательно, взятие ворот стоит засчитать.
«Манчестер Сити» не оставалось ничего, кроме как начать всё сначала и пойти вперёд. И на 86-й минуте команда имела потрясающую возможность восстановить статус-кво. Стерлинг после идеального прострела партнёра бил по пустым воротам с нескольких метров, но отправил мяч выше.
Дальше сработал знаменитый футбольный принцип «не забиваешь ты — забивают тебе». Проведший крайне неудачный матч Эдерсон после удара Ауара отразил мяч прямо на Дембеле, который спокойно оформил дубль.
К основному времени матча судья добавил пять минут, но сил на то, чтобы перевернуть ход встречи, у «Манчестер Сити» уже не осталось. Таким образом, горожане сенсационно вылетели из главного еврокубка.
«Лион» же вслед за «Ювентусом» выбил из борьбы ещё один европейский гранд и во второй раз в истории вышел в полуфинал ЛЧ. Десять лет назад «дети» также попали в четвёрку сильнейших команд главного еврокубка, но ничего не смогли противопоставить «Баварии» (0:1, 0:3). Теперь им снова предстоит встретиться с мюнхенцами.
Болельщики «Зенита» же могут быть довольным тем, что оба соперника петербуржцев по групповому этапу пробились в полуфинал ЛЧ, чего перед началом плей-офф не ожидал никто. Помимо этого, «Лион» стал вторым французским коллективом в полуфинале ЛЧ после ПСЖ.
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