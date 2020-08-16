Дубль Дембеле после выхода на замену и промах Стерлинга по пустым воротам: «Лион» выбил «Манчестер Сити» из ЛЧ

«Лион» сенсационно обыграл «Манчестер Сити» (3:1) и во второй раз в истории вышел в полуфинал Лиги чемпионов. Подопечные Руди Гарсии открыли счёт в середине первого тайма благодаря точному удару Максвелла Корне. Горожанам отыграться после перерыва помог Кевин Де Брёйне. Однако победу французской команде принёс вышедший на замену Мусса Дембеле, который оформил дубль. Причём при счёте 1:2 форвард английского коллектива Рахим Стерлинг с нескольких метров не попал по пустым воротам.

«Манчестер Сити» в качестве явного фаворита и спокойствие «Лиона»

Из всех четвертьфинальных пар, пожалуй, меньше всего интриги было в противостоянии «Манчестер Сити» и «Лиона». Большинство болельщиков не верило, что французская команда совершит очередное чудо и после «Ювентуса» выбьет из турнира ещё одного гранда.

Тем более горожане настроились на первую победу в главном еврокубке как никогда серьёзно. В восьми матчах ЛЧ подопечные Хосепа Гвардиолы одержали шесть побед при двух ничьих. А в 1/8 финала они дважды с одинаковым счётом (2:1) обыграли 13-кратного обладателя трофея «Реал».

Однако во Франции верили в успех своей команды. Главный тренер «Лиона» Руди Гарсия в преддверии матча заявлял, что аппетит приходит во время еды.

«Само собой, «Манчестер Сити» — фаворит пары, но четвертьфиналы Лиги чемпионов показали, что и фаворитов можно победить. Надеемся, это произойдёт в субботу вечером. Судя по двум первым матчам, аутсайдеры имеют все шансы», — цитировал специалиста официальный сайт УЕФА.

Добавляло надежды французским любителям футбола и успешное противостояние «Лиона» с «Манчестер Сити» в прошлом сезоне. Тогда команды попали в одну группу ЛЧ, и английская команда в двух встречах с оппонентом набрала лишь одно очко. Причём дома горожане уступили — 1:2.

Некую гордость возможный успех «детей» должен был вызвать и в Санкт-Петербурге, ведь в таком случае обе команды, опередившие «Зенит» в группе ЛЧ, пробились бы в полуфинал.

На этот раз у «Лиона» находилось под вопросом участие в игре сразу трёх ключевых футболистов: Максвелла Корне, Кенни Тете и Джейсона Денайера. В результате двое из них оказались в стартовом составе, и лишь Тете остался в запасе. Зато в центре полузащиты «Лиона», как и в Турине, появился 20-летний Максанс Какере.

«Манчестер Сити» же лишился лишь Серхио Агуэро, который перенёс операцию на колене. Единственное изменение по сравнению с ответным матчем с «Реалом»: вместо полузащитника Филипа Фодена на поле появился молодой центральный защитник Эрик Гарсия.

Тотальное преимущество горожан и неожиданный гол Корне

«Манчестер Сити» ожидаемо с первых минут забрал мяч под свой контроль и осадил штрафную соперника. В ходе одной из первых атак счёт едва не открыл Габриэл Жезус, но прострел на него в последний момент прервал Марсело.

Впрочем, «Лион» проводить всю игру на своей половине поля не собирался и при первой возможности организовывал контрвыпады. Порой подопечные Гарсии грамотно использовали и стандартные положения. Так, на десятой минуте Фернандо Марсал после подачи углового из-за пределов штрафной пробил в руки Эдерсону.

«Манчестер Сити» продолжал атаковать, но с трудом проходил защитные ряды соперника. «Лион» оборонялся максимально надёжно и самоотверженно. Прорваться в чужую штрафную по центру не представлялось возможным. Правый фланг у английского коллектива также не работал. Оставалось лишь давить на противоположный край, где у горожан действовал Рахим Стерлинг.

Однако окончательно стало понятно, что всё складывается не по плану Гвардиолы в середине первого тайма, когда «Лион» неожиданно открыл счёт. Футболист французской команды с левой бровки вынес мяч на ход Карлу Токо Экамби, а тот скинул его Максвеллу Корне. Ивуариец спокойно отправил снаряд в ближний угол в обвод Эдерсона.

Пара минут ушла у судейской бригады на то, чтобы посмотреть повтор. В конечном итоге офсайда у Экамби рефери не определили. А Корне забил уже четвёртый мяч в ворота «Манчестер Сити». В прошлом сезоне ЛЧ он трижды огорчил горожан: дважды — дома и один раз — на выезде.

Пропустив, подопечные Гвардиолы ещё сильнее прижали оппонента к воротам и, наконец, начали наносить удары. Впрочем, стопроцентных моментов они по-прежнему не создавали, хотя и отметились четырьмя выстрелами в створ.

В целом Антони Лопеш уверенно справлялся с угрозой. В частности, уже в добавленное время ему удалось не без труда зафиксировать мяч в руках после удара Стерлинга из пределов штрафной.

Тяжёлый мяч Де Брёйне и судьбоносные замены Гарсии

После перерыва «Манчестер Сити» окончательно забрал мяч под свой контроль. Мало того, «Лион» вовсе перестал переходить центр поля. Если в первом тайме у команды хотя бы изредка проходили контратаки, то во втором они исчезли совсем.

Впрочем, подопечные Гарсии продолжали обороняться достаточно спокойно и без паники. Возле собственной штрафной французская команда действовала плотно. Идеально работала и подстраховка. А в действиях коллектива Гвардиолы уже начала проскальзывать нервозность. Например, Фернандиньо наступил Корне на ногу и едва не получил вторую жёлтую карточку.

Во избежание ненужного риска Гвардиола убрал опытного бразильца с поля и выпустил вместо него Рияда Мареза, до предела насытив атакующую линию.

И на 69-й минуте «Манчестер Сити» всё же удалось сравнять счёт. Рахим Стерлинг получил мяч возле лицевой в чужой штрафной, легко развернул уставшего Денайера и выполнил передачу под удар Де Брёйне. Помешать голландцу отправить снаряд в дальний угол никто не успел.

Казалось, подопечные Гвардиолы, наконец добившиеся своего, на эмоциях дожмут обессиленного соперника. Но тренерский штаб «Лиона», как и во второй игре с «Ювентусом», произвёл крайне своевременные замены. На поле один за другим вышли полузащитник Тьяго Мендес, защитник Тете и нападающий Мусса Дембеле. Таким образом, Гарсия освежил каждую из линий, кроме вратарской.

Это мгновенно дало свои плоды. Французский коллектив не только отодвинул игру от своих ворот, но и вновь начал проводить контратаки. И спустя всего десять минут после гола Де Брёйне «Лион» вновь неожиданно вышел вперёд, хотя все ждали второго мяча фаворита.

Результативную атаку в центре поля с отбора начал 20-летний Какере, а подхвативший мяч Уссем Ауар выполнил передачу вперёд на ход Экамби и Дембеле. Первый находился в офсайде и, почувствовав это, пропустил снаряд между ног на Дембеле.

Мусса реализовал выход один на один и отметился дебютным голом в текущем сезоне ЛЧ. Правда, было непонятно, засчитают ли его судьи. Однако, посмотрев повтор результативного эпизода с нескольких ракурсов, они всё же пришли к выводу, что Экамби мяча не касался и, следовательно, взятие ворот стоит засчитать.

«Манчестер Сити» не оставалось ничего, кроме как начать всё сначала и пойти вперёд. И на 86-й минуте команда имела потрясающую возможность восстановить статус-кво. Стерлинг после идеального прострела партнёра бил по пустым воротам с нескольких метров, но отправил мяч выше.

Дальше сработал знаменитый футбольный принцип «не забиваешь ты — забивают тебе». Проведший крайне неудачный матч Эдерсон после удара Ауара отразил мяч прямо на Дембеле, который спокойно оформил дубль.

К основному времени матча судья добавил пять минут, но сил на то, чтобы перевернуть ход встречи, у «Манчестер Сити» уже не осталось. Таким образом, горожане сенсационно вылетели из главного еврокубка.

«Лион» же вслед за «Ювентусом» выбил из борьбы ещё один европейский гранд и во второй раз в истории вышел в полуфинал ЛЧ. Десять лет назад «дети» также попали в четвёрку сильнейших команд главного еврокубка, но ничего не смогли противопоставить «Баварии» (0:1, 0:3). Теперь им снова предстоит встретиться с мюнхенцами.

Болельщики «Зенита» же могут быть довольным тем, что оба соперника петербуржцев по групповому этапу пробились в полуфинал ЛЧ, чего перед началом плей-офф не ожидал никто. Помимо этого, «Лион» стал вторым французским коллективом в полуфинале ЛЧ после ПСЖ.