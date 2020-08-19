Тренер «Лиона» — о «Баварии»: идеальных команд не существует

Главный тренер «Лиона» Руди Гарсия поделился ожиданиями от полуфинального матча Лиги чемпионов с «Баварией».

«Аппетит приходит во время еды. Мы хотим выйти в финал и, сыграв великолепно, способны это сделать. От «Баварии» это также зависит, но мы постараемся сыграть на своих сильных качествах. У «Баварии» нет слабых мест, но идеальных команд не существует. Если нам удастся навязать свою игру и грамотно распорядится мячом, хорошо комбинировать, то мы тоже можем чего-нибудь добиться. Мы должны верить в себя», — сказал Гарсия сайту УЕФА.

Матч «Лион» — «Бавария» состоится 19 августа 22:00 мск.

Ранее футболист ПСЖ Мбаппе выразил желание сыграть с «Лионом» в финале Лиги чемпионов.