Тренер «Лиона» — о «Баварии»: идеальных команд не существует
- Reuters
«Аппетит приходит во время еды. Мы хотим выйти в финал и, сыграв великолепно, способны это сделать. От «Баварии» это также зависит, но мы постараемся сыграть на своих сильных качествах. У «Баварии» нет слабых мест, но идеальных команд не существует. Если нам удастся навязать свою игру и грамотно распорядится мячом, хорошо комбинировать, то мы тоже можем чего-нибудь добиться. Мы должны верить в себя», — сказал Гарсия сайту УЕФА.
Матч «Лион» — «Бавария» состоится 19 августа 22:00 мск.
Ранее футболист ПСЖ Мбаппе выразил желание сыграть с «Лионом» в финале Лиги чемпионов.