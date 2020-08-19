Футболист ПСЖ Мбаппе хочет сыграть с «Лионом» в финале Лиги чемпионов

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Нападающий французского ПСЖ Килиан Мбаппе рассказал, с кем хочет сыграть в финале футбольной Лиги чемпионов.
Футболист ПСЖ Мбаппе хочет сыграть с «Лионом» в финале Лиги чемпионов
  • Reuters
  • © David Ramos

«Я, конечно, предпочту «Лион», французский клуб. Если мы не будем ценить нашу Лигу 1, то кто будет? Если в финале будет «Бавария» — хорошо, но с «Лионом» будет что-то особенное», — приводит слова Мбаппе Get French Football News.

ПСЖ разгромил «РБ Лейпциг» со счётом 3:0 и впервые в истории вышел в финал Лиги чемпионов. В решающей игре ПСЖ встретится с победителем матча «Лион» — «Бавария».

Ранее президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи заявил, что в парижском клубе мечтают выиграть Лигу чемпионов.

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