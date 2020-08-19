Президент ПСЖ: наша мечта — выиграть Лигу чемпионов

Президент французского футбольного клуба ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи прокомментировал победу над немецким «РБ Лейпциг» (3:0) в матче 1/2 финала футбольной Лиги чемпионов.

«Это исторический вечер. Мы впервые вышли в финал Лиги чемпионов. Игроки провели великолепный матч против непростого соперника. Знаете, для меня очень важны болельщики, их здесь нет, но я знаю, что они с нами, это нечто великолепное. Наша мечта - выиграть Лигу чемпионов. Мы очень близки к этому», — цитирует Аль-Хелаифи L'Equipe.

Он подчеркнул, что сказал игрокам своей команды, что они не должны останавливаться на достигнутом.

ПСЖ разгромил «РБ Лейпциг» со счётом 3:0 и впервые в истории вышел в финал Лиги чемпионов. В решающей игре ПСЖ встретится с победителем матча «Лион» — «Бавария».

Ранее сообщалось, что футболист ПСЖ Неймар может пропустить финал ЛЧ из-за нарушения медицинского протокола.