Дуэль немецких тренеров и шанс войти в историю: чем интересен полуфинал Лиги чемпионов «Лейпциг» — ПСЖ

Во вторник, 18 августа, в первом полуфинальном матче футбольной Лиги чемпионов сезона-2019/20 сыграют «Лейпциг» и «Пари Сен-Жермен». В случае успеха немцы смогут на 11-й год существования клуба добраться до матча за титул самого престижного еврокубка, а французы — повторить своё достижение образца 1995 года. По ходу нынешнего турнира обе команды уступили лишь по одному разу, но при этом именно соотечественникам соперника: саксонцы — «Лиону», а парижане — «Боруссии». Особой принципиальности встрече придаст противостояние немецких тренеров Юлиана Нагельсманна и Томаса Тухеля.

Невероятное выступление «Лейпцига» и удивительный рекорд Нагельсманна

Выход «Лейпцига» в полуфинал Лиги чемпионов стал настоящей сенсацией, ведь ещё шесть лет назад команда играла в третьей Бундеслиге, а история клуба насчитывает лишь 11 лет.

Кроме того, нынешнее выступление в главном еврокубке для «быков» — только второе. В 2017-м «Лейпциг» дебютировал в ЛЧ и занял третье место в группе, пропустив вперёд турецкий «Бешикташ» и португальский «Порту».

Однако под руководством Юлиана Нагельсманна клуб добился удивительных результатов, а сам он в возрасте 33 лет стал самым молодым тренером в истории, который сумел вывести команду в полуфинал ЛЧ.

При этом по пути к полуфиналу «Лейпциг» потерпел лишь одно поражение: от «Лиона» на групповом этапе. В итоге французская команда также пробилась в четвёрку сильнейших коллективов Европы.

В плей-офф подопечные Нагельсманна и вовсе одержали три победы в трёх матчах над «Тоттенхэмом» и «Атлетико», а молодой немецкий тренер оказался сильнее таких мэтров как Жозе Моуринью и Диего Симеоне.

При этом «Лейпциг» под его руководством демонстрирует яркий атакующий футбол. Команда стремится прессинговать соперника на чужой половине при потере мяча и высоко поднимает линию обороны, из-за чего порой сталкивается с быстрыми контрвыпадами соперника.

«Ты не можешь предвидеть, что способны сделать Неймар и Килиан Мбаппе, это топ-игроки. Против них надо применять командную оборону. Будет тяжело, но мы постараемся подвергнуть ПСЖ давлению, и заставить их работать. Футбол интересен тогда, когда обе команды стремятся атаковать», — цитирует Нагельсманна официальный сайт УЕФА.

Первый полуфинал ЛЧ для ПСЖ за 25 лет и фартовый Тухель

ПСЖ — полная противоположность «Лейпцигу». С приходом в клуб больших денег парижане превратилась в гегемона во Франции, но никак не могли добиться успеха в Лиги чемпионов. Сменялись тренеры на скамейке и звёзды на поле, но команде не удавалось пробиться дальше четвертьфинала турнира.

Снять «проклятье» сумел другой немецкий специалист Томас Тухель, который в Германии поработал с «Майнцем» и дортмундской «Боруссией», повторив путь Юргена Клоппа.

Парижан Тухель возглавил в 2018-м и за два года завоевал с подопечными шесть внутренних трофеев. Но в Лиге чемпионов в прошлом году команда вылетела на первой стадии плей-офф. Парижане неожиданно уступили по сумме двух матчей «Манчестер Юнайтед». Причём в первой игре на выезде ПСЖ забил два безответных мяча, но дома потерпел поражение со счётом — 1:3.

Однако руководство клуба не стало увольнять Тухеля и дало ему второй шанс. Тренер им воспользовался и впервые за 25 лет вывел ПСЖ в полуфинал ЛЧ. Теперь болельщики ждут от него и команды следующего шага, который позволит впервые сразиться за титул. В 1995-м парижане уступили «Милану» и остановились в шаге, зато спустя год завоевали единственный европейский трофей в истории клуба — Кубок обладателей кубков УЕФА.

На пути к полуфиналу ПСЖ выглядел ещё убедительнее «Лейпцига». В девяти матчах команда одержала семь побед при одной ничьей и одном поражении. Причём на стадии 1/8 финала коллектив Тухеля обыграл дортмундскую «Боруссию» (1:2, 2:0).

Но главная на данный момент победа была одержана парижанами в четвертьфинале турнира над «Аталантой» — 2:1.

Подопечные Тухеля были близки к тому, чтобы в очередной раз досрочно вылететь из ЛЧ. Большую часть встречи они уступали с минимальным счётом после гола Марио Пашалича в середине первого тайма. Однако на 90-й минуте Маркиньос восстановил статус-кво, а на 93-й — вышедший на замену Эрик Шупо-Мотинг забил решающий мяч.

Теперь ПСЖ придётся побороться за выход в финал с командой, которая по своему игровому стилю сильно напоминает «Аталанту», и, кажется, Тухель будет готов к плану Нагельсманна. А выздоровевший Мбаппе, Неймар и Анхель Ди Мария в контратаках способны создать оппоненту серьёзные проблемы.

«Мы жаждем добиться успеха. Хотим, чтобы тяжёлая работа, которую мы проделали, была вознаграждена. «Лейпциг» высоко прессингует. Это смелая, молодая и быстрая команда — как «Аталанта». У нас свой стиль, у них — свой», — подчеркнул Тухель.

Три встречи Нагельсманна и Тухеля и знакомство в фарм-клубе «Агусбурга»

Между тем противостояние немецких тренеров вызывает особый интерес. Вообще Германия в полуфинале Лиги чемпионов будет представлена сразу тремя специалистами, ведь «Баварию» возглавляет Ханс-Дитер Флик.

Нагельсманн — типичный представитель новой волны тренеров из этой страны. Его футбольная карьера не задалась, и Юлиан рано перешёл на скаутскую работу, а затем, прежде чем возглавить «Хоффенхайм», работал с юношескими командами клуба.

Тухель на 13 лет старше, но его карьерный путь в чём-то схож. Он рано начал работать тренером и уже в возрасте 36 лет возглавил команду Бундеслиги «Майнц».

Встреча специалистов в ЛЧ станет для них четвёртой. Ранее дортмундская «Боруссия» Тухеля трижды пересекалась с «Хоффенхаймом» Нагельсманна и одержала в этих матчах две победы при одной ничьей.

Но впервые пути тренеров пересеклись гораздо раньше. В сезоне-2007/08 Томас работал с фарм-клубом «Аугсбурга», цвета которого защищал 20-летний защитник Нагельсманн.

«Нагельсманн играл у меня только один сезон и часто был травмирован. Он постоянно задавал вопросы тренерам, но в то время, наверное, было слишком рано, чтобы разглядеть в нём будущего тренера. Он очень внимателен к деталям. Можно легко увидеть его любовь к тактике и деталям при подготовке к матчу», — вспоминал Тухель.

В свою очередь, Нагельсманн признавался, что ему тогда нужны были деньги, поскольку он находился на контракте футболиста, но получил травму.

«Пришлось выбирать, как оплачивать учёбу, и я воспользовался шансом поработать в подразделении скаутинга и аналитики. Даже подумать тогда не мог, что когда-то выйду в полуфинал Лиги чемпионов и сыграю против Тухеля», — отмечал молодой специалист.

Особенный день для Нкунку и возвращение Ди Марии

Особенной данная встреча станет и для атакующего полузащитника Кристофера Нкунку. 22-летний футболист в прошлом году перешёл в «Лейпциг» как раз из ПСЖ. И в первом же сезоне приятно удивил. Француз с 13 результативными передачами поделил третье место в списке лучших ассистентов Бундеслиги с Торганом Азаром.

В Лиге чемпионов набрать баллы за результативность Нкунку пока не удалось, однако в матче с бывшей командой он, наверняка, постарается устранить этот пробел.

В целом «Лейпциг» подходит к полуфиналу без кадровых потерь. Да, лучший бомбардир команды Тимо Вернер в июле перешёл в «Челси» и отказался доигрывать сезон в старой команде, тем не менее «Атлетико» немцы переиграли без него. На острие атаки в матче с командой Симеоне сыграл Юссуф Поульсен.

Пусть забить датчанину не удалось, но он успешно боролся за мячи (выиграл три верховых единоборства) и подключал к атакам партнёров (83,3% точных передач).

А вот ПСЖ в важнейшей встрече могут не помочь сразу три футболиста. Точно не выйдет на поле во вторник вратарь Кейлор Навас, который был вынужден попросить замену в концовке поединка с «Аталантой». Под вопросом участие в матче полузащитника Марко Верратти и защитника Лейвина Курзава.

Зато вернётся в строй отбывший дисквалификацию Ди Мария. Плюс набирает форму восстановившисйся от повреждения Мбаппе. В четвертьфинальном матче он провёл на поле полчаса.