ПСЖ впервые за 25 лет вышел в полуфинал Лиги чемпионов
- Reuters
Благодаря победе над «Аталантой» ПСЖ сумел прервать серию неудач в плей-офф турнира. С сезона-1994/95 парижане ни разу не добирались до стадии 1/2 финала. Тогда они не сумели выйти в финал, по сумме двух матчей проиграв «Милану» со счётом 0:3.
А последние три сезона завершали борьбу в 1/8 финала.
В предстоящем полуфинале «Пари Сен-Жермен» сыграет с победителем пары «Лейпциг» — «Атлетико».
Ранее сообщалось, что ПСЖ в компенсированное время вырвал победу в матче с «Аталантой» и вышел в полуфинал ЛЧ.