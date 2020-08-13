ПСЖ впервые за 25 лет вышел в полуфинал Лиги чемпионов

Французский футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» вышел в полуфинал Лиги чемпионов УЕФА впервые с сезона-1994/95.

Благодаря победе над «Аталантой» ПСЖ сумел прервать серию неудач в плей-офф турнира. С сезона-1994/95 парижане ни разу не добирались до стадии 1/2 финала. Тогда они не сумели выйти в финал, по сумме двух матчей проиграв «Милану» со счётом 0:3.

А последние три сезона завершали борьбу в 1/8 финала.

В предстоящем полуфинале «Пари Сен-Жермен» сыграет с победителем пары «Лейпциг» — «Атлетико».

Ранее сообщалось, что ПСЖ в компенсированное время вырвал победу в матче с «Аталантой» и вышел в полуфинал ЛЧ.