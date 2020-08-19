Успешная серия французов и бомбардирские рекорды немцев: чем интересен полуфинал Лиги чемпионов «Лион» — «Бавария»

В среду, 19 августа, во втором полуфинальном матче футбольной Лиги чемпионов встретятся «Лион» и «Бавария». Команда Руди Гарсии постарается вновь сотворить сенсацию и продлить успешную серию французских коллективов в противостоянии с командами из Германии. При этом подопечные Ханса-Дитера Флика имеют шанс 11-й раз выйти в финал главного футбольного турнира Европы и приблизиться к рекорду «Ливерпуля» по числу забитых мячей за сезон.

В среду состоится второй полуфинальный матч Лиги чемпионов. За право сразиться с ПСЖ за главный европейский трофей поборются «Лион» и «Бавария».

Звёздная «Бавария» и невероятный дебют Флика

В преддверии возобновления Лиги чемпионов именно немецкий гранд считался одним из главных фаворитов соревнований. «Бавария» не оставила ни шанса конкурентам в национальном первенстве, выиграв все девять матчей после паузы. При этом особенно подкупала яркая атакующая игра, в результате чего разница забитых и пропущенных мячей составила 27:7. Скептики считали, что из-за более чем месячной паузы лидеры мюнхенцев растеряют форму, но все сомнения были развеяны в ответной игре с «Челси». Подопечные Ханса-Дитера Флика забили четырежды, пропустили всего раз и уверенно шагнули в четвертьфинал.

Безусловно, мало кто ожидал, что там «Бавария» восемь раз огорчит «Барселону», но подобный успех стал лишь очередным свидетельством мощи «немецкой машины». Ещё перед этой встречей чемпион Германии лидировал по числу голов в турнире, а после неё не только увеличил отрыв от ближайшего конкурента, но и установил клубный рекорд. В активе у мюнхенского ФК «Голливуд» 39 взятий ворот. Уже на групповом этапе десять мячей пришлись на долю «Тоттенхэма», девять — «Црвены Звезды», пять — «Олимпиакоса». Продолжилась голевая феерия и в плей-офф.

Это позволило «Баварии» выйти на четвёртое место в истории соревнований по числу голов. Больше забивали лишь «Реал» в сезоне-2013/14 (41 мяч в 13 матчах), «Барселона» в сезоне-1999/20 (45 в 16) и «Ливерпуль» два года назад. Тогда подопечные Юргена Клоппа 47 раз поразили ворота соперников в 15 играх.

Это ещё более впечатляет на фоне того, как блекло смотрелась «Бавария» под руководством её предыдущего наставника. Нико Ковач так и не сумел подобрать ключи к своим подопечным и в итоге был отправлен в отставку. Последней каплей для руководства клуба стало разгромное поражение от «Айнтрахта» со счётом 1:5. После прихода на тренерский мостик Флика данные события кажутся страшным сном. Бывший ассистент Йоахима Лёва в сборной Германии быстро восстановил микроклимат в команде, перестроил игру и победил в 31 матче из 34.

Неизвестно, как сложилась бы судьба мюнхенцев, останься Ковач у руля, но уж точно не было бы установлено уникальное достижение. В 2020 году в полуфинале Лиги чемпионов впервые выступают три коллектива, возглавляемые тренерами из одной страны — Германии. Помимо Флика, до данной стадии добрались ведомый Томасом Тухелем «Пари Сен-Жермен», а также «Лейпциг» во главе с талантливым Юлианом Нагельсманном.

Команда-звезда из Франции и искусный Гарсия

Французский тренер Руди Гарсия также имеет отношение к Германии. Хотя у специалиста и испанские корни, но именем он обязан известному немецкому велосипедисту Руди Альтигу. В 1960-х тот побеждал на испанской «Вуэльте», а также становился первым в очковой классификации на «Тур де Франс». Казалось бы, подобное имя обязывало спортсмена уделить внимание велоспорту, но тот предпочёл футбол.

За свою карьеру Гарсия успел выиграть чемпионат Франции с «Лиллем», дойти до финала Лиги Европы с «Марселем», но в полуфинал Лиги чемпионов ни разу не пробивался. До настоящего момента его лучшим достижением был выход в первый раунд плей-офф с «Ромой», где она уступила будущему победителю соревнований — мадридскому «Реалу».

Примечательно, что Гарсия также возглавляет «Лион» не с начала сезона. До 7 октября коллективом руководил Сильвиньо. В бытность игроком бразильский защитник выступал за «Арсенал», «Барселону» и «Манчестер Сити», дважды выигрывал Лигу чемпионов, но не имел опыта работы тренером. В итоге его первый блин вышел комом. Специалист провёл у руля «ткачей» всего 11 встреч, в которых одержал три победы и потерпел четыре поражения. Причём изменить мнение боссов не помогли даже ничья с «Зенитом» и победа над «Лейпцигом».

Гарсия также не очень блистал, но всё же сумел вывести коллектив в плей-офф турнира. Не помешало ему даже поражение от «Зенита» со счётом 0:2. А после начала пандемии и прекращения розыгрыша первенства Франции все устремления «Лиона» были обращены на Лигу чемпионов. В национальном первенстве команда заняла лишь седьмое место и осталась без еврокубков на будущий год. В плей-офф подопечные Гарсии смогли одолеть «Ювентус» и «Манчестер Сити», возглавляемые признанными мэтрами тренерского цеха — Маурицио Сарри и Пепом Гвардиолой.

В обеих встречах Гарсия здорово подготовил своих подопечных и нивелировал сильнейшие качества соперника. «Лион» позволял оппонентам комбинировать на своей половине поля, но при малейшем продвижении вперёд оказывался в численном большинстве и не давал развернуться. Во многом именно поэтому ни «Ювентус», ни «Манчестер Сити» не смогли продемонстрировать всю свою атакующую мощь. Безусловно, сам Гвардиола допустил ряд ошибок, но принижать достижения Руди также нельзя.

Сверхрезультативный Левандовски и чемпионский опыт

Отметим, что схема Гарсии особенно успешно работает против команд, не обладающих изобретательными латералями. Этого нельзя сказать про «Баварию», на флангах которой действуют Йозуа Киммих и Альфонсо Дэвис — лучшие игроки турнира на своих позициях по версии WhoScored. Немец уже давно доказал, что входит в число наиболее универсальных футболистов современности, а канадец стал одним из самых ярких открытий сезона. Только в Лиге чемпионов он отметился четырьмя результативными передачами и вытеснил из состава чемпиона мира 2018 года Лукаса Эрнандеса. И это при том, что трансфер защитника из «Атлетико» обошёлся в €80 млн.

Особого упоминания достоин Томас Мюллер, во многом обязанный своему новому наставнику. После прихода Флика в 33 проведённых встречах он набрал 32 балла за результативность, забив 12 мячей и 20 раз выступив в роли ассистента (0,97 балла в среднем).

В целом «Бавария» превосходит визави во всех линиях и особенно в атакующей, где выступает один из лучших бомбардиров сезона в лице Роберта Левандовски. Форвард занял второе место в гонке за «Золотую бутсу», уступив лишь Чиро Иммобиле. При этом поляк забил с игры 29 из своих 34 мячей, в то время как итальянец — лишь 22 из 36. В Лиге чемпионов он уверенно занимает первую строчку с 14 точными попаданиями.

Кроме звёздного состава, на стороне баварцев будет также колоссальный чемпионский опыт. «Лион» уже давно не добивался успеха не только на международном, но и национальном уровне, в то время как их противники регулярно выигрывают Бундеслигу и успешно выступают в ЛЧ. За всю историю немецкий гранд 19 раз принимал участие в полуфинале Лиги чемпионов и в десяти случаях проходил дальше. В последний раз «Лион» добирался до данной стадии в сезоне-2009/10, но уступил всё той же «Баварии» со счётом 0:4 по сумме двух встреч.

Шанс для Гарсии и серия французов

Оба наставника способны не только помочь своим командам выиграть почётный трофей, но и повторить достижение Роберто Ди Маттео и Зинедина Зидана. За последние десять лет лишь эти два специалиста смогли с ходу победить в Лиге чемпионов, приняв коллектив по ходу сезона. В 2012 году итальянец привёл к успеху «Челси», а четыре года спустя Зизу помог «Реалу» в 11-й раз стать сильнейшим в Европе.

Помимо Зидана, ни один француз ранее не добивался подобного успеха на тренерском поприще, поэтому у Гарсии есть отличный шанс вписать своё имя в историю. Что касается Флика, то он может укрепить тренд на доминирование немецкой школы в современном футболе. Год назад Лигу чемпионов выиграл «Ливерпуль» под руководством Юргена Клоппа, а ранее этим могли похвастаться Юпп Хайнкес, Оттмар Хитцфельд, Детмар Крамер и Удо Латтек.

На мажорный лад «Лион» должен настраивать тот факт, что за последние шесть лет немецкие коллективы ни разу не побеждали соперников из Франции в плей-офф турнира. В 2014 году «Пари Сен-Жермен» обыграл «Байер», три года спустя «Монако» взял верх над «Боруссией». В нынешнем розыгрыше всё те же парижане огорчили дортмундцев, а затем расправились с «Лейпцигом».

Кроме того, несмотря на недавнюю сенсацию, многие не воспринимают французов всерьёз, что может сыграть им на руку. В отличие от немцев, им нечего терять, что должно придать им сил. В то же время разгром «Барселоны» может сыграть с «Баварией» злую шутку и заставить недооценить менее звёздного оппонента. Этим способны воспользоваться Мемфис Депай и Мусса Дембеле.