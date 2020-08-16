Макрон о полуфиналах ЛЧ: Германия и Франция — двигатели Европы

Президент Франции Эммануэль Макрон прокомментировал тот факт, что в полуфиналах футбольной Лиги чемпионов сыграют команды из Франции и Германии.

«В полуфиналах Лиги чемпионов сыграют ПСЖ с «РБ Лейпциг» и «Лион» с «Баварией». В Брюсселе — как и на поле: Германия и Франция — двигатели Европы! Надеюсь, канцлер Меркель не будет обвинять меня в поддержке Парижа и Лиона во вторник и среду», — написал Макрон в своём Twitter.

Матч между ПСЖ и «Лейпцигом» состоится 18 августа, а встреча «Лиона» с «Баварией» — 19 августа.

Ранее защитник «Манчестер Сити» Эмерик Лапорт высказался о работе судей во время матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Лионом».