Макрон о полуфиналах ЛЧ: Германия и Франция — двигатели Европы

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Президент Франции Эммануэль Макрон прокомментировал тот факт, что в полуфиналах футбольной Лиги чемпионов сыграют команды из Франции и Германии.
Макрон о полуфиналах ЛЧ: Германия и Франция — двигатели Европы
  • Reuters

«В полуфиналах Лиги чемпионов сыграют ПСЖ с «РБ Лейпциг» и «Лион» с «Баварией». В Брюсселе — как и на поле: Германия и Франция — двигатели Европы! Надеюсь, канцлер Меркель не будет обвинять меня в поддержке Парижа и Лиона во вторник и среду», — написал Макрон в своём Twitter.

Матч между ПСЖ и «Лейпцигом» состоится 18 августа, а встреча «Лиона» с «Баварией» — 19 августа.

Ранее защитник «Манчестер Сити» Эмерик Лапорт высказался о работе судей во время матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Лионом».

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