Футболист «Манчестер Сити» Лапорт не согласен с решением засчитать второй гол «Лиона»

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Защитник английского «Манчестер Сити» Эмерик Лапорт высказался о работе судей во время матча 1/4 финала Лиги чемпионов с французским «Лионом».
Футболист «Манчестер Сити» Лапорт не согласен с решением засчитать второй гол «Лиона»
  • Reuters

«Мы все совершили ошибки в этом матче, и я также беру на себя ответственность за плохую игру «Манчестер Сити». Но мне сложно согласиться с таким решением, особенно в решающем матче четвертьфинала Лиги чемпионов и с помощью VAR», — написал Лапорт в своём Twitter.

Проиграв «Лиону» со счётом 1:3, «Манчестер Сити» третий раз подряд вылетел на стадии четвертьфинала ЛЧ. «Лион» в полуфинале сыграет с немецкой «Баварией».

Ранее главный тренер «Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал невыход команды в полуфинал Лиги чемпионов УЕФА после проигрыша «Лиону».

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