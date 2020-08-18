ПСЖ разгромил «РБ Лейпциг» и впервые в истории вышел в финал ЛЧ

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Французский ПСЖ одержал крупную победу над немецким «РБ Лейпциг» в полуфинале футбольной Лиги чемпионов.
ПСЖ разгромил «РБ Лейпциг» и впервые в истории вышел в финал ЛЧ
  • Reuters
  • © Manu Fernandez

Встреча прошла в Лиссабоне и завершилась в пользу подопечных Томаса Тухеля — 3:0. 

Парижане вышли вперёд на 13-й минуте благодаря голу Маркиньоса. Перед перерывом преимущество ПСЖ удвоил Анхель Ди Мария с паса Неймара. На 56-й минуте Хуан Бернат довёл счёт до крупного. 

Стоит отметить, что Ди Мария, помимо гола, сделал две результативные передачи.

Таким образом, ПСЖ впервые в своей истории вышел в финал Лиги чемпионов. В решающем матче, который состоится 23 августа, ПСЖ сыграет с победителем встречи «Лион» — «Бавария».

Ранее сообщалось, что ПСЖ повторил рекорд «Реала», забив в 34 матчах ЛЧ подряд.

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