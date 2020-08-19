Бенефис Ди Марии, ошибки Гулачи и Мукиэле: ПСЖ разгромил «Лейпциг» и впервые в истории вышел в финал Лиги чемпионов

«Пари Сен-Жермен» победил «Лейпциг» и впервые в истории вышел в финал Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счётом 0:3 в пользу номинальных гостей. Главным героем стал Анхель Ди Мария, записавший на свой счёт гол, а также ассистировавший Маркиньосу и Хуану Бернату. При этом в эпизоде со вторым мячом грубо ошибся голкипер немецкого коллектива Петер Гулачи, а с третьим — защитник Норди Мукиэле.

В Лиссабоне на стадионе «Да Луш» завершился первый полуфинал Лиги чемпионов сезона-2019/20. «Пари Сен-Жермен» разгромил «Лейпциг» и впервые в истории заслужил право побороться за главный трофей соревнований. Столичный коллектив стал всего лишь пятым французским клубом, выходившим в финал главного европейского клубного первенства. В последний раз подобное удавалось «Монако» в 2004 году.

Нынешний розыгрыш Лиги чемпионов уже успел стать одним из самых непредсказуемых и войти в историю хотя бы по той причине, что три из четырёх полуфиналистов ни разу не доходили до последней стадии соревнований. Так, лучшим достижением «Пари Сен-Жермен» был выход в полуфинал, а «Лейпциг» и вовсе впервые пробился в плей-офф. Это неудивительно, ведь немецкий клуб был основан всего 11 лет назад. Таким образом, ставки были очень высоки, что делало противостояние ещё более напряжённым.

В предыдущем раунде «Лейпциг» сотворил сенсацию и взял верх над «Атлетико», за предыдущие шесть лет дважды выходившим в финал турнира. Однако даже это не сделало его фаворитом в глазах букмекеров. Более того, немцы считались явными аутсайдерами, чему могли поспособствовать сразу несколько факторов. Да, подопечные Юлиана Нагельсманна хоть и смогли пройти мадридцев даже без Тимо Вернера, но уход звёздного форварда если не ослабил коллектив, то как минимум лишил его вариативности. Кроме того, на скамейке остался один из лидеров защиты — Марсель Хальстенберг. Возможно, причиной тому стало неидеальное самочувствие. Несколько дней назад он столкнулся со Стефаном Савичем и рассёк голову, вследствие чего остаток встречи провёл в специальной повязке.

А вот у «Пари Сен-Жермен» потерь было гораздо меньше. Килиан Мбаппе восстановился от травмы и стал одним из главных героев матча с «Аталантой», а Анхель Ди Мария отбыл дисквалификацию за перебор жёлтых карточек. Для аргентинца этот сезон получился одним из самых успешных в карьере. В этом розыгрыше Лиге чемпионов хавбек делит третье место в списке лучших ассистентов. Выше него только всё тот же Мбаппе и нападающий «Баварии» Роберт Левандовски. Что касается потерь, то Томас Тухель не мог рассчитывать на голкипера Кейлора Наваса. Зато в старте оказался бывший полузащитник «Зенита» Леандро Паредес, а на скамейке — выздоровевший Марко Верратти.

«Лейпциг» с ходу противопоставил более звёздному оппоненту высокий прессинг и фирменные молниеносные атаки. За первую четверть часа подопечные Нагельсманна четырежды пробили по воротам Серхио Рико, но лишь один раз испанцу пришлось вступить в игру. «Пари Сен-Жермен» ответил чуть позже, зато момент оказался значительно острее. Сначала Мбаппе вывел Неймара на рандеву с Петером Гулачи, но тот пробил в штангу, а затем сам француз отправил мяч в сетку. Лукас Клостерманн несвоевременно отпасовал голкиперу, тот пробил прямо в бразильского форварда парижан, а Килиан сыграл на добивании. Правда, Бьорн Кёйперс усмотрел игру рукой и отменил гол.

Но чуть позднее даже голландский арбитр не смог спасти «Лейпциг». Неймар эффектным финтом заставил оппонента нарушить правила в опасной близости от штрафной. Исполнять стандарт вызвался Ди Мария и оформил очередной результативный пас. Маркиньос сыграл на опережение и пробил головой. ПСЖ поразил ворота соперника в 34-м матче Лиги чемпионов подряд и повторил рекорд «Реала».

Впоследствии оппоненты обменялись опасными моментами. Сначала Юссуфу Поульсену не хватило мастерства, чтобы попасть по воротам из выгодной позиции, а затем Неймар во второй раз подряд попал в каркас. Правда, уже в концовке тайма бразилец реабилитировался и выступил в роли ассистента. Перепасовка в собственной штрафной завершилась обрезом Гулачи. Мбаппе сыграл на перехвате и адресовал передачу бразильцу, а тот пяткой нашёл в штрафной Ди Марию. Анхель не сплоховал и удвоил преимущество.

Нагельсманн оказался крайне недоволен действиями своих атакующих хавбеков, что моментально нашло отражение в виде замен. Уже в перерыве поле покинули Кристофер Нкунку и Дани Ольмо, вместо которых появились Патрик Шик и Эмиль Форсберг. В плей-офф швед суммарно сыграл десять минут, поэтому столь раннее появление можно было считать неожиданным. Тем не менее тактические перестановки не исключили грубейших ошибок в обороне «Лейпцига». Уже на 56-й минуте «Пари Сен-Жермен» вновь воспользовался замешательством в защитной линии визави и довёл счёт до крупного. Норди Мукиэле упал при попытке выноса мяча, но вместо того, чтобы продолжить игру, принялся апеллировать к арбитру. Таким образом, француз помешал своим партнёрам создать искусственный офсайд и позволил отличиться Хуану Бернату. Испанец беспрепятственно пробил по воротам, а Ди Мария оформил ассистентский дубль.

Впоследствии на поле появились Марсель Хальстенберг и автор победного мяча в ворота «Атлетико» Тайлер Адамс, но подопечных Тухеля было не остановить. Ди Мария продолжал раздавать гениальные передачи, а Мбаппе и Неймар — разрывать оборону противника. В оставшееся время отличиться могли как дуэт форвардов, так и Леандро Паредес. Аргентинец мощно пробил издали, но Гулачи уверенно зафиксировал мяч.

В концовке «Лейпциг» продолжал давить, но не смог взломать оборону ПСЖ. Французы же отвечали стремительными контрвыпадами, которые смотрелись опасно даже после ухода Мбаппе и Ди Марии. Неймар был восхитителен в дриблинге, но в завершении по-прежнему был недостаточно убедителен. За несколько минут до конца основного времени он мог прервать сухую серию, но не смог подстроиться под прострел Пабло Сарабии.

«Пари Сен-Жермен» крупно обыграл «Лейпциг» и впервые в своей истории вышел в финал Лиги чемпионов. Для этого ему потребовалось 110 матчей — больше, чем какому-либо клубу. Команда Тухеля стала всего лишь пятым представителем Франции, когда-либо сражавшимся за главный трофей соревнований. Кроме неё, до этой стадии добирались «Реймс», «Сент-Этьен», «Марсель» и «Монако».