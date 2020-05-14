Открытый путь: почему Ян достоин боя за титул и может надолго стать чемпионом легчайшего веса UFC

Пётр Ян был назван главным претендентом на титул UFC в легчайшем весе после того, как действующий чемпион Генри Сехудо объявил о завершении спортивной карьеры. Тем не менее сам американец выразил сомнение в состоятельности россиянина и предложил Абсолютному бойцовскому чемпионату провести турнир за вакантное звание. RT объясняет, почему 27-летний сибиряк заслуживает боя за пояс больше других и имеет все шансы возглавить дивизион на ближайшие пару лет.

Решение Генри Сехудо повесить перчатки на гвоздь после победы над Домиником Крузом на UFC 249 отчасти шокировало ММА-сообщество. 33-летний спортсмен по праву считался одним из самых ярких представителей лёгких категорий за всю историю и единственным обладателем титулов в легчайшей и наилегчайшей категориях. Тем не менее, его уход может положительно сказаться на развитии дивизионов, а также придать новый импульс карьере Петра Яна.

На бумаге российский боец больше всех выиграл от ухода американца. Ян не только получил статус первого претендента, но и избавился от одного из самых опасных конкурентов. При всех имевшихся недостатках и попытках выбирать более удобных соперников для утверждения собственного величия, мастерство Сехудо не поддаётся сомнению. Об этом говорят хотя бы его победы над Деметриусом Джонсоном и Марлоном Мораесом, а также яркие выступления в дуэлях с Ти Джеем Диллашоу и Домиником Крузом. Да, две последние запомнились не самыми логичными действиями рефери, поспешивших прервать противостояние, но это проблема судей и промоушена, а не самого атлета.

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Стоит полагать, что поединок с Сехудо не стал бы для Яна лёгкой прогулкой. Американец превосходит всех бывших оппонентов россиянина как в ударной, так и в борцовской техниках и точно стал бы для него серьёзным противником. Наверняка, понимал это и сам Пётр, хоть и не стеснялся говорить о превосходстве над олимпийским чемпионом. Но это скорее была попытка привлечь к себе внимание ярким треш-током (причём полностью оправданная с учётом успехов и роста популярности), а не реальная оценка ситуации.

Как заявил президент UFC Дана Уайт, Ян гарантированно станет следующим претендентом на титул, вопрос заключается лишь в том, кто попытается помешать ему стать лучшим. Среди других кандидатов на звание выделяются Алджэмейн Стерлинг и Марлон Мораес. Первый из них имеет серию из четырёх побед подряд и занимает вторую строчку рейтинга категории. Второй — совсем недавно бился с Сехудо за вакантный титул и расположился на первом месте. Кроме того, именно бразилец должен был встретиться с россиянином на первом в истории турнире UFC в Казахстане, но впоследствии мероприятие было отменено из-за пандемии коронавируса.

Не исключено, что матчмейкеры не станут менять изначальных планов и устроят схватку между Яном и Мораесом, лишь с тем исключением, что на кону уже будет стоять не звание первого претендента, а непосредственно чемпионский пояс. Подобное решение вряд ли вызовет вопросы у болельщиков и экспертов, ведь оба по праву находятся на вершине рейтинга. Вопрос лишь в том, сумеет ли Марлон попасть в США, ведь ранее из-за пандемии этого не смог сделать его соотечественник Жозе Алдо, которому предстояло сразиться с Сехудо на UFC 249.

Что касается Стерлинга, то пока сложно оценивать его шансы на битву с Яном. Несмотря на то, что он активно ведёт себя в социальных сетях и заявляет о желании помериться силами с россиянином, ему может помешать травма запястья. Алджэмейн уже длительное время пытается оправиться от повреждения и по-прежнему не может набрать оптимальную форму. Незадолго до отмены турниров UFC он поговорил с MMA Junkie и признался, что восстановился лишь на 70%. С учётом того, что операция была проведена в конце сентября 2019 года, реабилитация проходит довольно медленно.

Таким образом, UFC сильно рискует, полагаясь на Стерлинга. Несмотря на впечатляющий послужной список, он не заходил в октагон с июня 2019 года. В связи с этим, сложно оценить, в какой форме находится американец. Поэтому гораздо логичнее будет предоставить право сразиться с Яном тем же Мораесу или Алдо, в котором промоушен видел противника для Сехудо.

Примечательно, что даже после ухода из спорта Генри не намерен покидать информационное поле и пытается влиять на ситуацию в дивизионе. Так, экс-чемпион предложил провести мини-турнир среди четырёх сильнейших бойцов, по итогам которого и должен определиться обладатель пояса. Также Сехудо вновь заявил, что, по его мнению, Ян ещё не заслужил право биться за титул.

С учётом нынешней ситуации в дивизионе, подобные заявления экс-чемпиона кажутся опрометчивыми. Ян имеет наиболее продолжительную победную серию среди пятёрки сильнейших бойцов легчайшего веса, которая насчитывает шесть схваток. По этому показателю лишь Кори Сэндхаген может составить ему конкуренцию, но в его послужном списке на один успех меньше.

Что касается общего уровня соперников, то здесь с Сехудо можно согласиться, ведь на момент сражения ни один из визави Яна не обладал статусом топ-бойца. К их числу можно с большой натяжкой отнести Фэйбера, но исключительно за былые заслуги. Тем не менее победами над звёздами не могут похвастаться ни Стерлинг, ни Сэндхаген, да и сам Генри на пути к чемпионскому бою в наилегчайшем весе лишь раз встречался с представителем верхней тройки рейтинга. Так, перед первой дуэлью с Джонсоном он взял верх над Жуссиером Формигой. Но впечатление от этого немного портит тот факт, что к тому моменту бразилец уступил в двух из последних шести битв.

В то же время второй поход Сехудо за статусом первого претендента получился значительно проще. Для этого ему хватило всего двух побед — над Уилсоном Рейсом и Серхио Петтисом. Хоть тогда они и располагались на четвёртой-пятой строчках, но находились ниже самого Генри. А по прошествии времени и вовсе можно смело сказать, что оба выделялись лишь на фоне крайне малочисленного и неконкурентного наилегчайшего веса.

В свете всего этого, предложение Сехудо является по меньшей мере необоснованным. Ян заслуживает право сразиться за титул уже сейчас — без проведения какого-либо подобия турнира. UFC необходимо лишь обеспечить россиянину возможность выступить на турнире и выбрать достойного оппонента, а не очередного проходного середняка.

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С учётом работоспособности и стандартного графика выступлений Петра, можно смело предполагать, что до конца 2020 года он успеет как минимум дважды войти в клетку. В случае успеха в титульном бою, он вполне может провести первую защиту уже зимой, после чего приступить к подготовке к одной из важнейших дуэлей в его карьере. В январе 2021 года завершится дисквалификация за допинг бывшего чемпиона Ти Джея Диллашоу, а UFC наверняка захочет организовать супербой между американцем и россиянином.

Не считая Диллашоу, остальные конкуренты Яна кажутся уязвимыми. Мораес уже показал, что испытывает серьёзные проблемы, если на него оказывается постоянное давление в клетке, а Стерлинг не смог в полной мере реализовать талант за последние несколько лет. Как свидетельство тому, сенсационный проигрыш Брайану Каррауэю, неудача в битве с Рафаэлем Ассунсао и досрочное поражение в схватке с самим Марлоном.

В этой ситуации одним из самых опасных противников можно считать долговязого по меркам категории и довольно разностороннего Сэндхагена, но и в его стиле ведения боя существуют проблемы. Это отлично продемонстрировал 160-сантиметровый Джон Линекер, раз за разом находивший челюсть Кори и уступивший лишь раздельным решением судей. И это несмотря на разницу в росте в 20 сантиметров.

Таким образом, победитель турнира UFC 6 Олег Тактаров может оказаться прав, а Ян надолго стать главной звездой категории. С учётом возраста, он вполне сможет удерживать пояс на протяжении следующих двух-трёх лет. Правда, переход Петра в другую категорию пока видится маловероятным. В полулёгком весе ему будет сложно соперничать с превосходящими его в антропометрии оппонентами, а сгоняться до наилегчайшего может быть слишком сложно для организма.