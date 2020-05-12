Тактаров: Ян разобрал бы Сехудо на молекулы

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Победитель турнира UFC 6 Олег Тактаров выразил мнение, что российский боец легчайшего веса Пётр Ян станет следующим чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата в данной весовой категории.
Тактаров: Ян разобрал бы Сехудо на молекулы
  • Reuters

«Да, можно уже включать фанфары для Петра Яна. Уверен, что он в ближайшие четыре-пять лет будет всех «выносить» в своём весе. У меня есть подозрения, что Сехудо ушёл, чтобы не было шансов встретиться с Яном. В своей боевой форме Пётр бы на молекулы разобрал Генри, если бы их бой состоялся», — цитируют Тактарова «Известия».

По словам известного в прошлом бойца, в настоящее время у Яна нет достойных конкурентов в легчайшей весовой категории. Тактаров считает, что россиянин сильнее Генри Сехудо, а легенда данного дивизиона Доминик Круз также не представляет для него опасности.

При этом он отметил, что Ян должен разобраться со всеми соперниками по дивизиону, а после перейти в другую весовую категорию.

Пётр Ян провёл 15 боёв в профессиональной карьере, одержав 14 побед (семь — досрочно) и потерпев одно поражение.

Ранее завершивший карьеру чемпион UFC в легчайшем весе Генри Сехудо предложил, как можно разыграть между бойцами принадлежавший ему титул.

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