Менеджер рассказал, когда Ян может провести титульный бой в UFC

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Саят Абдрахманов, менеджер российского бойца UFC Петра Яна рассказал, когда его подопечный может провести титульный бой.
Менеджер рассказал, когда Ян может провести титульный бой в UFC
  • Reuters

«UFC хотят сделать это как можно быстрее. Самое раннее — 7 июня. Они хотели бы провести бой в эту дату, но я не представляю, как можно получить визу в такие короткие сроки. Потому что консульства не будут работать до начала июня. Так что тут только если какими-то другими путями получать визу. А для нас идеальные даты — начало июля, когда будет очередной турнир pay-per-view. Достаточно времени, чтобы спокойно получить визу, спокойно прилететь заранее. Но здесь всё будет зависеть только от UFC, понятно, что мы согласны на любую дату. Главное — визу суметь получить до 7 июня», — приводит слова Абдрахманова «Спорт-Экспресс».

В активе 27-летнего Яна 15 поединков в ММА, в которых он одержал 14 побед (семь — досрочно) и потерпел одно поражение.

Пояс в легчайшем весе UFC стал вакантным после того, как Генри Сехудо объявил о завершении карьеры.

Ранее сообщалось, что Стерлинг вызвал на поединок Яна.

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