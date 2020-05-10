Американский боец UFC Стерлинг вызвал на поединок Яна

Американский боец смешанного стиля Альджамейн Стерлинг вызвал россиянина Петра Яна на поединок за вакантный титул чемпиона UFC в легчайшем весе.

«Дана Уайт, у тебя есть два монстра, готовые устроить шоу за вакантный титул в легчайшем весе. Пётр Ян, знаю, ты хочешь этого так же, как и я. В любом случае я готов», — написал Стерлинг в своём Twitter.

Ян, в свою очередь, лайкнул пост Стерлинга. До этого Уайт заявил, что Ян точно подерётся за вакантный пояс, но не назвал его соперника.

Ян провёл 15 поединков в профессиональной карьере, в которых одержал 14 побед (семь — досрочно) и потерпел одно поражение.

Титул станет вакантным, так как действующий чемпион UFC Генри Сехудо объявил о завершении карьеры в MMA после победы над Домиником Крузом на турнире UFC 249.

Ранее Ян заявил, что ради боя за титул UFC готов лететь в любую точку мира.