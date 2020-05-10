Ян заявил, что ради боя за титул UFC готов лететь в любую точку мира

Российский боец смешанного стиля Пётр Ян заявил, что ради поединка за вакантный титул чемпиона UFC в легчайшем весе готов отправиться в любую точку мира.

«Я говорил, что мне не важно, с кем драться, мне не важно, кем будет претендент. Мне важна сама цель, сам пояс. Я готов драться. Я не упущу эту возможность, свой шанс. Ждём информацию от UFC. Мы готовы лететь в любую точку мира, чтобы драться за этот пояс», — приводит слова Яна РИА Новости.

Ян провёл 15 поединков в профессиональной карьере, в которых одержал 14 побед (семь — досрочно) и потерпел одно поражение.

Титул станет вакантным, так как действующий чемпион UFC Генри Сехудо объявил о завершении карьеры в MMA после победы над Домиником Крузом на турнире UFC 249.

Ранее Ян поделился эмоциями от получения титульного поединка.