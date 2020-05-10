Российский боец Ян: рад узнать, что получу поединок за титул UFC

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Российский боец смешанного стиля Пётр Ян отреагировал на слова президента Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Даны Уайта о том, что Ян получит поединок за вакантный титул чемпиона UFC в легчайшем весе.
Российский боец Ян: рад узнать, что получу поединок за титул UFC
  • Reuters

«Очень рад услышать эту новость от Даны Уайта. Просто скажите, где и когда. Мне всё равно, кто будет соперником. Моя цель — завоевать титул и стать неоспоримым чемпионом», — написал Ян в своём Twitter.

Ян провёл 15 поединков в профессиональной карьере, в которых одержал 14 побед (семь — досрочно) и потерпел одно поражение.

Титул станет вакантным, так как действующий чемпион UFC Генри Сехудо объявил о завершении карьеры в MMA после победы над Домеником Крузом на турнире UFC 249.

Ранее Дана Уайт заявил, что Ян сразится за вакантный титул чемпиона UFC в легчайшем весе.

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