Чемпион UFC Сехудо назвал причину решения завершить карьеру

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе американец Генри Сехудо объяснил, почему решил завершить карьеру после поединка с Домиником Крузом.

«Я доволен своей карьерой. Я сделал достаточно в спорте. Хочу уйти и наслаждаться. Мне 33 года. У меня появилась девушка, и я хочу создать семью. С тех пор как мне исполнилось 11 лет, я жертвовал жизнью, чтобы добраться туда, где я нахожусь сегодня. Я не позволю никому забрать это у меня, поэтому я ухожу», — цитирует Сехудо MMA Fighting.

Сехудо объявил о завершении карьеры в MMA после победы над Домиником Крузом на турнире UFC 249. На его счету 16 побед и два поражения MMA.

Ранее Дана Уайт заявил, что Пётр Ян сразится за вакантный титул чемпиона UFC в легчайшем весе.