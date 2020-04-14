Мораес сообщил о переносе боя с Яном на остров

Бразильский боец смешанных единоборств Марлон Мораес заявил, что его поединок с россиянином Петром Яном, который должен пройти на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Казахстане, перенесён на остров.

«Я уже знаю, где это и как туда добираться. Всё серьёзно, скоро будут новости. Бою быть. Мы верим, что UFC сделает всё как надо», — написал Мораес в своём Instagram.

Россиянин отреагировал на это сообщение, попросив бразильца рассказать ему о подробностях.

«Эй, Марлон, можешь прислать мне локацию и объяснить, как туда добраться?» — написал Ян в Twitter.

Турнир UFC в Казахстане, на котором должен был состояться поединок россиянина с Мораесом, был запланирован на 13 июня.

Ранее подписчица в социальных сетях вызвала на бой Александра Емельяненко.