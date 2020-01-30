«Резкое снижение на большой скорости»: стали известны новые подробности гибели Коби Брайанта

В США были обнародованы новые подробности авиакатастрофы, в которой погиб легендарный баскетболист Коби Брайант. В Национальном совете по безопасности на транспорте сообщили, что перед крушением пилот вертолёта начал набирать высоту, чтобы избежать попадания в слой облаков, однако затем борт совершил поворот с резким снижением. Судмедэкспертиза подтвердила личности четырёх из девяти жертв. Тем временем четырёхкратный чемпион НБА Шакил О′Нил рассказал, как смерть друга повлияла на него. (edited)

Снижение на высокой скорости

Стали известны новые подробности авиакатастрофы, унесшей жизни легендарного баскетболиста Коби Брайанта, его 13-летней дочери Джианны и ещё семерых человек. По словам представителей Национального совета по безопасности на транспорте (NTSB), перед крушением пилот Ара Зобаян сообщил о намерении набрать высоту, чтобы избежать попадание вертолёта в слой облаков.

Транспортное средство набрало около 700 метров, однако затем начало совершать поворот влево со снижением. Скорость сброса высоты составляла около 36 км/ч.

«Это было довольно резкое снижение на высокой скорости... Так что нам известно, что сила удара при крушении была большой», — сообщила сотрудник NTSB Дженнифер Хоменди.

На данный момент неизвестно, что именно привело к трагедии. Отмечается, что 50-летний Зобаян был опытным пилотом, чья общая продолжительность полётов составляла более 8000 часов. Он специализировался на коммерческих перевозках и нередко управлял вертолётами известных людей. За сутки до трагедии он совершил успешный рейс по тому же маршруту.

При этом в ходе расследования выяснилось, что на борту не была установлена система раннего предупреждения приближения к земле (TAWS). Подобные устройства рекомендуется использовать в опасных погодных условиях.

Тем временем тела всех находившихся на борту были обнаружены и доставлены в судебно-медицинский центр. На данный момент идентифицированы останки четырёх жертв — Брайанта, Зобаяна, бейсбольного тренера Джона Алтобелли и Сары Честер, матери одноклубницы Джианны.

В ближайшее время первая часть расследования, включающая в себя сбор улик и работу экспертов на месте катастрофы, будет завершена. Предполагается, что в общей сложности выяснение обстоятельств может занять около года из-за отсутствия на борту «чёрных ящиков». Для ускорения процесса правоохранительные органы попросили всех свидетелей присылать им фотографии и видеозаписи произошедшего, а также погодных условий в тот день в этом районе.

Одной из таких записей поделился житель Глендейла, расположенного в северном пригороде Лос-Анджелеса. Он запечатлел вертолёт Брайанта за 30 минут до рокового падения.

I try and video /photograph all the weird stuff happening above my house in Glendale,CA. Unfortunately this morning I didn’t realize I was filming the helicopter Kobe Bryant, his daughter and others were in 31 minutes before they crashed . RIP pic.twitter.com/8zdiplvEbv — THEIR ONLY DREAMS (@theironlydreams) January 27, 2020

Реакция О′Нила и неоднозначная акция Волански

Многие представители мира спорта восприняли гибель Брайанта как личную трагедию. Его бывший напарник по «Лейкерс», четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной лиги (НБА) Шакил О′Нил не смог сдержать слёзы, рассказывая о своих переживаниях. Он рассказал о том, как узнал о трагедии.

«Я был дома, тренировался внизу с сыном Шакиром и племянником Коламбусом. В это время зашёл ещё один мой племянник. Он был весь в слезах и показал мне эту новость на своём телефоне. Я крикнул на него, чтобы он убрал его подальше от моих глаз. Мы же живём в таком мире, где всё можно подделать с помощью компьютера. Не хотел верить, что это правда. Потом мне все начали звонить, и информация подтвердилась. Я давно не чувствовал такой боли. Мне 47 лет. Я потерял двух бабушек, сестру, а теперь и младшего брата», — рассказал О′Нил в передаче NBA on TNT.

Кроме того, он признался, что смерть близкого друга оставила на нём глубокий отпечаток и заставила задуматься о приоритетах в жизни.

«Я много работаю. Вы все знаете, чем я занимаюсь. Может быть, я работаю даже больше, чем другие. Но теперь буду находить время, чтобы сказать: «Я люблю тебя», чтобы связаться с близкими, потому что никогда не знаешь... Жизнь слишком коротка», — добавил легендарный центровой.

Тем временем в память о Брайанте НБА выпустила ролик с самыми яркими моментами его карьеры — начиная с драфта 1996 года и заканчивая прощальным матчем.

Трагедия побудила сразу нескольких баскетболистов, выступавших под 8-м или 24-м номерами, в знак уважения сменить цифры на майках. В частности, такое решение на данный момент уже приняли форварды Терренс Росс, Морис Харклесс и Маркифф Моррис, а также защитники Спенсер Динвидди и Куинн Кук.

Благодаря своей игре и выдающимся достижениям, Брайант заслужил уважение не только на родине, но и по всему миру. Дань памяти ему продолжают отдавать и в России. Представители Единой лиги ВТБ сообщили, что все матчи турнира, намеченные на 1 и 2 февраля, начнутся с минуты молчания.

Один из лучших отечественных игроков Андрей Воронцевич посвятил Брайанту пост в Instagram. На фотографии спортсмены запечатлены во время церемонии открытия Олимпиады 2008 года в Пекине.

«Как дорог каждый момент жизни! Цените жизнь, любите жизнь! Горжусь, что имел возможность прикоснуться к легендарному и великому человеку! Такие люди не уходят, они навсегда остаются жить в нашей памяти и в наших сердцах! Покойся с миром, Коби», — написал Воронцевич.

Память баскетболиста уже почтили на церемонии вручения престижной музыкальной награды «Грэмми», прошедшей спустя несколько часов после трагедии. Ведущие выражали слова соболезнования со сцены, а артисты посвящали ему свои номера. Этому примеру последуют и организаторы кинопремии «Оскар», которая состоится 10 февраля.

Стоит отметить, что Брайант является одним из немногих профессиональных спортсменов, получивших эту награду. В 2018 году Академия кинематографических искусств и наук отметила его короткометражный мультфильм «Дорогой баскетбол».

Среди всеобщей скорби нашлось место и неоднозначному поступку. Скандально известная модель Кинси Волански, выбегавшая на поле в прошлогоднем финале Лиги чемпионов, устроила своеобразную акцию памяти. Она вышла на трассу австрийского Шладминге во время проведения этапа Кубка мира по горным лыжам. Девушка была одета в купальник и держала в руках плакат «Покойся с миром, Коби».

Организаторам пришлось незамедлительно увести Волански со склона. Произошедшее вызвало волну негодования в социальных сетях.

«На этот раз Волански пробралась на трассу с плакатом о Коби Брайанте. Она превратила смерть человека в своё личное шоу», — отметил один из пользователей Twitter.