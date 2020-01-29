Звезда финала ЛЧ-2019 Волански выбежала на горнолыжную трассу с плакатом о Брайанте

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Американская модель Кинси Волански, получившая мировую известность после рейда на поле в купальнике во время финала Лиги чемпионов 2019 года между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем», своеобразно почтила память погибшего баскетболиста Коби Брайанта.

В ходе состязаний по слалому на этапе Кубка мира по горным лыжам в австрийском Шладминге девушка выбежала на склон с плакатом, на котором было написано «RIP Kobe 24», сообщает The Sun. Вскоре после появления на снегу в одном купальнике Волански вывели с трассы представители службы безопасности.

Ранее сообщалось, что Андрей Воронцевич выложил фотографию с Брайантом времён Олимпиады-2008.

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