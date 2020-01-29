Звезда финала ЛЧ-2019 Волански выбежала на горнолыжную трассу с плакатом о Брайанте

Американская модель Кинси Волански, получившая мировую известность после рейда на поле в купальнике во время финала Лиги чемпионов 2019 года между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем», своеобразно почтила память погибшего баскетболиста Коби Брайанта.

В ходе состязаний по слалому на этапе Кубка мира по горным лыжам в австрийском Шладминге девушка выбежала на склон с плакатом, на котором было написано «RIP Kobe 24», сообщает The Sun. Вскоре после появления на снегу в одном купальнике Волански вывели с трассы представители службы безопасности. Champions League streaker returns with Kobe Bryant tribute https://t.co/dXugiQLkmrpic.twitter.com/utRMuF1zVe — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) January 28, 2020 Ранее сообщалось, что Андрей Воронцевич выложил фотографию с Брайантом времён Олимпиады-2008.