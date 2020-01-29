Воронцевич выложил фотографию с Брайантом времён Олимпиады-2008

Баскетболист ЦСКА и сборной России Андрей Воронцевич почтил память трагически погибшего Коби Брайанта.

В своём аккаунте в Instagram россиянин выложил архивную фотографию с американцем и партнёром по национальной команде Сергеем Моней времён Олимпиады в Пекине 2008 года. Спортсмены сфотографировались с легендой в ходе церемонии открытия или закрытия Игр.

«Как дорог каждый момент жизни! Цените жизнь, любите жизнь! Горжусь, что имел возможность прикоснуться к легендарному и великому человеку! Такие люди не уходят, они навсегда остаются жить в нашей памяти и в наших сердцах!», — написал Воронцевич.

Ранее сообщалось, что останки всех погибших при крушении вертолёта с Брайантом доставлены для экспертизы.