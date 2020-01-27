«Вертолёт падал и странно тарахтел»: что известно о гибели легендарного баскетболиста Коби Брайанта

Помимо пятикратного чемпиона НБА Коби Брайанта и его дочери Джианны на борту разбившегося вертолёта находились ещё семь человек, включая пилота. На данный момент официально не подтверждена личность ни одного из погибших — это произойдёт после идентификации всех жертв крушения. Известно, что вместе с легендарным баскетболистом в вертолёте был известный бейсбольный тренер Джон Альтобелли с семьёй. По словам экспертов, причиной катастрофы, скорее всего, стали сложные погодные условия, а не неполадки в работе транспортного средства.

Смерть Коби Брайанта стала огромной потерей для спортивного мира. 26 января частный вертолёт, на котором находился легендарный баскетболист, потерпел крушение в городе Калабасас, расположенном неподалёку от Лос-Анджелеса. На данный момент полиция проводит расследование и многие обстоятельства произошедшего остаются неизвестными. Ясно лишь то, что вместе со спортсменом на борту находилась его 13-летняя дочь Джианна, а всего погибли девять человек.

Инцидент произошёл около 09:40 утра по местному времени. В 09:06 вертолёт Sikorsky S-76 вылетел из аэропорта имени Джона Уэйна в округе Ориндж, а через 31 минуту стали появляться первые сообщения о крушении. На данный момент причины авиакатастрофы неизвестны, на месте происшествия работают следственная группа и пожарные. Согласно имеющимся данным, вертолёт внезапно стал терять высоту и упал, после чего произошёл взрыв. Пожарные прибыли на место трагедии в кратчайшие сроки, но не смогли никого спасти.

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«Наши огнеборцы прибыли на место происшествия с медицинским оборудованием и пожарными рукавами для тушения сложного пожара, поскольку горел лес... и вертолёт, — заявил начальник пожарной охраны округа Ориндж Дэрил Осби. — Также происходило горение магния, которое пожарными устраняется с большим трудом, так как магний вступает в реакцию с кислородом и водой».

В расследовании происшествия принимают участие Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) и Национальный совет по безопасности на транспорте (NTSB), в базе данных которого отсутствуют записи о предыдущих инцидентах с данной маркой вертолётов. При этом в компании Sikorsky заявили, что сотрудничают со следствием и готовы предоставить любую информацию.

В качестве одной из возможных причин авиакатастрофы называется сильный туман. Как сообщили в отделе воздушной поддержки департамента полиции Лос-Анджелеса, погодные условия не соответствовали «минимальным стандартам для полётов», что заставило их отказаться от использования вертолётов вплоть до полудня.

«Погодная ситуация не соответствовала минимальным стандартам для полётов. Туман был такой, что наши вертолёты не летали», — приводит Los Angeles Times слова представителя департамента полиции Лос-Анджелеса Джоша Рубинштейна.

По мнению бывшего пилота Курта Дитца, ранее неоднократно летавшего с Брайантом на данном вертолёте, воздушное судно отличалось надёжностью и комфортабельностью. В связи с этим с большой долей вероятности причиной катастрофы стал именно туман и низкая видимость, а не поломка транспортного средства.

«(Погодные условия. — RT) были плохими. Что касается вероятности выхода из строя обоих моторов на этом вертолёте, такого не бывает», — цитирует Дитца Los Angeles Times.

Анализируя имеющиеся сведения о полёте и дальности разлёта обломков, Дитц сделал вывод, что в момент крушения воздушное судно двигалось с большой скоростью — около 160 миль в час (257 км/ч). Он добавил, что в баках вертолёта оставалось около 800 фунтов (362 кг) горючего — достаточно для того, чтобы устроить «большой пожар».

Обстоятельства катастрофы описал очевидец Джерри Кочарян. По его словам, он находился у церкви в каньоне и лично видел крушение вертолёта с Брайантом на борту.

«Он летел очень низко. Я видел, как вертолёт падал и странно тарахтел. Но это было трудно разглядеть, потому что было очень туманно. Потом был большой огненный шар, никто не мог пережить это», — отметил очевидец.

Что касается остальных людей, находившихся на борту вертолёта, то в первые часы после трагедии появилось много версий о том, кто именно сопровождал Брайанта и его дочь Джианну на игру детских команд по баскетболу. Изначально СМИ сообщили, что на воздушном судне была вся семья баскетболиста, но впоследствии эти опасения не подтвердились. Также поступали сведения, что ещё одним погибшим был бывший партнёр Коби по «Лос-Анджелес Лейкерс» Рик Фокс, но и они были опровергнуты.

Однако позднее стало известно, что жертвами авиакатастрофы стали тренер бейсбольной команды колледжа «Ориндж Кост» Джон Альтобелли, а также его жена Кери и дочь Алисса, игравшая в одной команде с Джианной Брайант. Впоследствии информацию об их гибели подтвердила семья специалиста, четырежды за свою 27-летнюю карьеру становившегося чемпионом Калифорнии.

В настоящее время официально не подтверждены личности ни одного из девяти погибших, среди которых были восемь пассажиров и один пилот. Отмечается, что это станет возможно лишь после того, как будут идентифицированы все жертвы крушения, что может занять несколько дней.