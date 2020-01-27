Известный тренер Джексон о смерти Брайанта: он был избранным
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«Крушение вертолёта — трагедия для множества семей. Мои соболезнования Ванессе и семьям, которые потеряли родных. Коби был избранным во многих смыслах для множества людей. Наши отношения с ним были значительно глубже, чем просто отношения тренера и игрока», — цитирует Джексона Bleacher Report.
Коби Брайант и его 13-летняя дочь Джианна погибли при крушении личного вертолёта спортсмена.
Брайант пять раз становился чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации в составе «Лос-Анджелес Лейкерс». Кроме того, он дважды признавался самым ценным игроком финальной серии НБА и два раза выигрывал Олимпийские игры.
Ранее тренер «Лос-Анджелес Клипперс» Док Риверс эмоционально отреагировал на гибель Брайанта.