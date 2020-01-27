Известный тренер Джексон о смерти Брайанта: он был избранным

Известный тренер Фил Джексон, который возглавлял «Лос-Анджелес Лейкерс», когда за него выступал легендарный баскетболист Коби Брайант, прокомментировал гибель спортсмена.

«Крушение вертолёта — трагедия для множества семей. Мои соболезнования Ванессе и семьям, которые потеряли родных. Коби был избранным во многих смыслах для множества людей. Наши отношения с ним были значительно глубже, чем просто отношения тренера и игрока», — цитирует Джексона Bleacher Report.

Коби Брайант и его 13-летняя дочь Джианна погибли при крушении личного вертолёта спортсмена.

Брайант пять раз становился чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации в составе «Лос-Анджелес Лейкерс». Кроме того, он дважды признавался самым ценным игроком финальной серии НБА и два раза выигрывал Олимпийские игры.

Ранее тренер «Лос-Анджелес Клипперс» Док Риверс эмоционально отреагировал на гибель Брайанта.