Тренер «Клипперс» эмоционально отреагировал на гибель Брайанта

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Главный тренер «Лос-Анджелес Клипперс» Док Риверс эмоционально отреагировал на гибель легендарного баскетболиста «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайанта.
Тренер «Клипперс» эмоционально отреагировал на гибель Брайанта
  • Reuters
  • © Kyle Grillot

«Естественно, он много для меня значил: он был таким выдающимся соперником. Это то, что нужно в спорте. Такую ДНК, как у него, найдёшь лишь у немногих спортсменов: Тайгер Вудс, Майкл Джордан», — приводит слова Риверса The Crossover

По его словам, гибель Брайанта является огромной потерей. Он также отметил, что из-за его смерти переживают даже молодые игроки, которые даже не знали его.

«Это показывает, насколько сильным было его влияние на людей. Это шок. Мне казалось, что он ещё так много должен был сделать», — сказал специалист.

Коби Брайант и его 13-летняя дочь Джианна погибли при крушении личного вертолёта спортсмена.

Брайант пять раз становился чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации в составе «Лос-Анджелес Лейкерс». Кроме того, он дважды признавался самым ценным игроком финальной серии НБА и два раза выигрывал Олимпийские игры.

Ранее в полиции назвали возможную причину крушения вертолёта Брайанта.

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