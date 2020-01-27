В полиции назвали возможную причину крушения вертолёта Брайанта

Представитель департамента полиции Лос-Анджелеса Джош Рубенштейн рассказал о возможной причине крушения вертолёта, на котором находился легендарный баскетболист Коби Брайант.

«Погодная ситуация не соответствовала минимальным стандартам для полётов. Туман был такой, что наши вертолёты не летали», — цитирует Рубенштейна The Los Angeles Times.

Коби Брайант и его 13-летняя дочь Джианна погибли при крушении личного вертолёта спортсмена.

Брайант пять раз становился чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации в составе «Лос-Анджелес Лейкерс». Кроме того, он дважды признавался самым ценным игроком финальной серии НБА и два раза выигрывал Олимпийские игры.

Ранее олимпийский чемпион по теннису Евгений Кафельников прокомментировал смерть Брайанта.