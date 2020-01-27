В полиции назвали возможную причину крушения вертолёта Брайанта
- Reuters
«Погодная ситуация не соответствовала минимальным стандартам для полётов. Туман был такой, что наши вертолёты не летали», — цитирует Рубенштейна The Los Angeles Times.
Коби Брайант и его 13-летняя дочь Джианна погибли при крушении личного вертолёта спортсмена.
Брайант пять раз становился чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации в составе «Лос-Анджелес Лейкерс». Кроме того, он дважды признавался самым ценным игроком финальной серии НБА и два раза выигрывал Олимпийские игры.
Ранее олимпийский чемпион по теннису Евгений Кафельников прокомментировал смерть Брайанта.