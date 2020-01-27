Кафельников о смерти Брайанта: к большому сожалению, мы все смертные

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Олимпийский чемпион по теннису Евгений Кафельников прокомментировал смерть легендарного баскетболиста Коби Брайанта, который погиб при крушении вертолёта.
Кафельников о смерти Брайанта: к большому сожалению, мы все смертные
  • Reuters
  • © Kyle Grillot

«К большому сожалению, мы все смертные, независимо от своей принадлежности, материального статуса и цвета кожи! RIP, Коби», — написал Кафельников в своём Twitter.

Коби Брайант и его 13-летняя дочь Джианна погибли при крушении личного вертолёта спортсмена.

Брайант пять раз становился чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации в составе «Лос-Анджелес Лейкерс». Кроме того, он дважды признавался самым ценным игроком финальной серии НБА и два раза выигрывал Олимпийские игры.

Ранее рэпер Канье Уэст отреагировал на гибель Брайанта.

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