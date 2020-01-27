Кафельников о смерти Брайанта: к большому сожалению, мы все смертные

Олимпийский чемпион по теннису Евгений Кафельников прокомментировал смерть легендарного баскетболиста Коби Брайанта, который погиб при крушении вертолёта.

«К большому сожалению, мы все смертные, независимо от своей принадлежности, материального статуса и цвета кожи! RIP, Коби», — написал Кафельников в своём Twitter.

Коби Брайант и его 13-летняя дочь Джианна погибли при крушении личного вертолёта спортсмена.

Брайант пять раз становился чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации в составе «Лос-Анджелес Лейкерс». Кроме того, он дважды признавался самым ценным игроком финальной серии НБА и два раза выигрывал Олимпийские игры.

Ранее рэпер Канье Уэст отреагировал на гибель Брайанта.