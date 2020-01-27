СМИ: Вместе с Брайантом погиб бейсбольный тренер и его семья
- Reuters
Об этом сообщает Associated Press.
По информации издания, дочь 56-летнего Альтобелли Алисса играла в одной команде с дочерью Брайанта. Отмечается, что семьи отправлялись на тренировку по баскетболу.
Коби Брайант и его 13-летняя дочь Джианна погибли при крушении личного вертолёта спортсмена.
Брайант пять раз становился чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации в составе «Лос-Анджелес Лейкерс». Кроме того, он дважды признавался самым ценным игроком финальной серии НБА и два раза выигрывал Олимпийские игры.
Ранее известный тренер Фил Джексон прокомментировал смерть Брайанта.