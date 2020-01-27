СМИ: Вместе с Брайантом погиб бейсбольный тренер и его семья

Бейсбольный тренер колледжа Коста-Месы Джон Альтобелли, его супруга и дочь находились в разбившемся вертолёте легендарного баскетболиста Коби Брайанта.

Об этом сообщает Associated Press.

По информации издания, дочь 56-летнего Альтобелли Алисса играла в одной команде с дочерью Брайанта. Отмечается, что семьи отправлялись на тренировку по баскетболу.

Коби Брайант и его 13-летняя дочь Джианна погибли при крушении личного вертолёта спортсмена.

Брайант пять раз становился чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации в составе «Лос-Анджелес Лейкерс». Кроме того, он дважды признавался самым ценным игроком финальной серии НБА и два раза выигрывал Олимпийские игры.

Ранее известный тренер Фил Джексон прокомментировал смерть Брайанта.