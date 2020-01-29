Источник: многие игроки НБА отказываются от номеров 8 и 24 в память о Брайанте

Ряд игроков Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) решили сменить свои игровые номера в связи с гибелью легендарного Коби Брайанта.

Как сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания, баскетболисты, выступавшие под номерами 8 и 24, решили их сменить, выведя их из обращения в память о Брайанте, который в своё время играл под ними.

Отмечается, что лига рассматривает каждый случай отдельно.

Среди баскетболистов, решивших таким образом отдать дань уважения Брайанту, значатся форвард «Орландо» Терренс Росс, защитник «Бруклин Нетс» Спенсер Динуидди, а также форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Морис Харклесс.

На протяжении 20-летней карьеры в НБА Брайант играл под номером 8 с 1996 по 2005 год, после чего сменил его на номер 24.

Крушение вертолёта, в котором погибли 41-летний Брайант, его 13-летняя дочь Джианна и ещё семь человек, произошло 26 января в окрестностях Лос-Анджелеса.

Ранее сообщалось, что Джоэл Эмбиид прокричал имя Брайанта перед тем, как его фирменным броском набрать 24-е очко.