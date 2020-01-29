Письмо Джеймса, включение в Зал славы и договорённость с женой: что обсуждают спустя два дня после гибели Брайанта

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Полина Стаменкович
В расследовании гибели баскетболиста Коби Брайанта появились новые подробности. С первым заявлением после трагедии выступил нападающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс. Пресс-служба команды обратилась к болельщикам и подтвердила, что матч с «Клипперс» будет перенесён на более поздний срок. Кроме того, известный журналист Шэмс Чарания сообщил, что легендарного атакующего защитника включат в Зал славы баскетбола уже в этом году.
Письмо Джеймса, включение в Зал славы и договорённость с женой: что обсуждают спустя два дня после гибели Брайанта
  • AFP
  • © Michael Tullberg / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Новые подробности и обещание Джеймса

С момента гибели легендарного американского баскетболиста Коби Брайанта прошло двое суток. Полиция продолжает вести расследование авиакатастрофы, в которой, помимо экс-спортсмена, погибли его 13-летняя дочь Джианна, а также ещё семь человек.

В настоящий момент на месте трагедии обнаружены тела всех погибших. Их принадлежность ещё предстоит установить. Кроме того, стало известно, что на вертолёте отсутствовали бортовые самописцы. В то же время зацепкой в расследовании может стать планшет, который пилот Ара Зобаян использовал в качестве средства навигации и сверки необходимых показателей. Национальный совет по безопасности на транспорте (NTSB) изъял его в качестве улики.

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Ранее сообщалось, что основной причиной трагедии стали сложные погодные условия. В то же время, по оценкам специалистов, вертолёт Sikorsky S-76B считается одним из самых надёжных в мире.

Американские СМИ со ссылкой на близкий семье источник сообщили, что баскетболист заключил соглашение со своей женой Ванессой, в соответствии с которым пара никогда не летала вместе. Это было сделано для того, чтобы в случае трагедии их дети не остались сиротами.

Тем временем издание TMZ рассказало о последних часах жизни Брайанта. Пятикратный чемпион Национальной баскетбольной лиги (НБА) был запечатлён со своей трёхлетней дочерью Бьянкой в одном из престижных торговых центров калифорнийского города Ньюпорт-Бич, который он часто посещал с семьёй.

Кроме того, незадолго до гибели Брайант разговаривал по телефону с ещё одной звездой НБА Леброном Джеймсом. В тот же день нападающий обошёл Брайанта в списке лучших снайперов лиги, набрав 33 644-е очко в матче регулярного чемпионата с командой «Филадельфия Севенти Сиксерс».

Несмотря на заочное соперничество на паркете, спортсменов связывали тёплые отношения. Джеймс болезненно воспринял гибель коллеги и впервые выступил с заявлением лишь спустя некоторое время после трагедии. Он признался, что ему до сих пор крайне тяжело собраться с мыслями и поверить в происходящее.

«Я убит горем и потрясён. Люблю тебя, мой старший брат. Сердцем я с Ванессой и детьми. Обещаю сохранить твоё наследие! Ты так много значишь для всех нас, особенно для болельщиков «Лейкерс», и нести эту ношу — моя обязанность. Пожалуйста, дай мне сил свыше и приглядывай за мной. Для меня здесь по-прежнему мы! Я хочу сказать намного больше, но сейчас просто не в состоянии, потому что не могу этого осознать. До встречи, брат!» — написал Джеймс в Instagram.

Перенос матча «Лейкерс» и включение в Зал славы

С официальным заявлением выступили и представители «Лейкерс», в котором Брайант провёл всю профессиональную карьеру.

«Благодарим всех за невероятное количество слов поддержки и соболезнования. Это очень трудное время для всех нас. Мы продолжим поддерживать семью Брайанта и будем делиться дальнейшей информацией по мере её появления», — говорится в заявлении.

Пресс-служба клуба сообщила, что в связи с трагическими событиями матч регулярного чемпионата с «Клипперс», назначенный на 28 января, будет перенесён на более поздний срок. Точная дата станет известна в ближайшее время. Данную информацию подтвердили и в НБА.

Трагические события привлекли к баскетболу и к «Лейкерс» в частности внимание большого количества людей. Этим решили воспользоваться продавцы билетов. Так, по сообщению портала Hoop Central, желающему попасть на встречу двух команд из Лос-Анджелеса предстоит заплатить как минимум $1151.

Во избежание подобной ситуации войну спекулянтам объявила компания Nike. Она временно приостановила продажу всей атрибутики, посвящённой баскетболисту. Представители компании пояснили, что перекупщики могут воспользоваться трагедией и перепродавать сувенирную продукцию по завышенным ценам.

В нынешнем году Брайант будет включён в Зал славы баскетбола наравне с пятикратным чемпионом НБА в составе «Сан-Антонио Спёрс» Тимом Данканом и одним из лучших баскетболистов начала 2000-х Кевином Гарнеттом. Об этом сообщил баскетбольный инсайдер Шэмс Чарания со ссылкой на председателя организации Джерри Коланджело.

«Эта церемония обещает быть самой грандиозной в истории. Мы будем чествовать Коби так, как он это заслуживает», — цитирует Коланджело Чарания.

Благодарности коллег и акции памяти 

Без преувеличения весь мир продолжает скорбеть в связи с уходом легенды. Болельщики, коллеги и представители других видов спорта передают слова соболезнования семье Брайанта и вспоминают самые яркие моменты, связанные с ним. Шестикратный чемпион НБА в составе «Чикаго Буллс» Скотти Пиппен рассказал о первых шагах атакующего защитника на профессиональном поприще.

«Коби хотел быть похожим на Майкла Джордана. А кто не хотел? Он перенял его манеру игры и стремился быть лучшим. Но кулуарно он ко всем обращался за советами. Мне нравился его подход. Брайант относился с большим уважением к игре, к партнёрам по команде и к соревнованиям», — вспомнил Пиппен.

Показательную историю рассказал и член Зала славы баскетбола Аллен Айверсон. В свой первый приезд в Лос-Анджелес на матч с «Лейкерс» он ужинал с Брайантом, после чего спросил о его планах на вечер. В ответ тот сказал, что пойдёт в тренажёрный зал, в то время как сам Айверсон, как и многие другие, собирался в клуб.

«Он всегда был таким — преданным учеником игры в баскетбол и в жизнь. Неустанно тренировался. Нам всем есть чему поучиться у мировосприятия Мамбы и у того, как мой брат жил. Всегда буду уважать его как соперника, друга и брата», — написал Айверсон.

Кроме того, экс-баскетболист призвал со смирением принять произошедшее и продолжать жить, так как именно этого хотел бы сам Брайант, отличавшийся своим оптимизмом. Схожим мнением поделился разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри.

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«Сейчас так много вопросов, это проверка нашей веры… Всё, что я могу тебе сказать, — спасибо. Покойтесь с миром, Коби и Джианна», — написал Карри в Instagram.

Зачастую смерть публичных личностей вызывает целый ряд конспирологических теорий. Многие вспоминают о событиях далёкого прошлого, которые косвенно могли указывать на предстоящую трагедию. Если ранее в сети было обнаружено сообщение одного из пользователей Twitter, который семь лет назад предположил, что баскетболист разобьётся на вертолёте, то сейчас экс-защитник Трэйси Макгрэди рассказал, что Брайант в некоторой степени сам предсказал свою гибель.

«Коби всё время говорил: «Я хочу умереть молодым», «Я хочу, чтобы меня увековечили», «Я хочу, чтобы моя карьера была лучше, чем у Майкла Джордана». Тогда я думал, что он безумец, раз говорит такие вещи», — рассказал Макгрэйди.

Помимо слов благодарности и соболезнований, многие публикуют фотографии предметов, напоминающих о Брайанте. Обладатель премии «Оскар», режиссёр Спайк Ли на своей странице в Instagram показал протокол с памятного матча «Никс» — «Лейкерс» 2009 года, в котором баскетболист набрал 61 очко. На документе имеются его автограф и подпись «Спайк, ты лучший. Всё это — твоя вина». Отрывок интервью, записанного сразу после встречи, вошли в документальный фильм «Коби делает работу».

Честь встретиться с Брайантом имели и представители других видов спорта. Супруга форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина Анастасия Шубская опубликовала фото майки и кроссовок, которые её муж получил в подарок от баскетболиста.

«Алексу, одному из величайших», — гласит подпись на атрибутике.

Необычным образом почтили память Брайанта баскетболисты «Миннесоты» в матче с «Сакраменто Кингз». Защитник Эндрю Уиггинс нарушил правило 24 секунд, в соответствии с которым атакующая команда должна нанести бросок в кольцо соперника. Получив мяч, он установил его на линию штрафных бросков, с которой Брайант побил рекорд Майкла Джордана по количеству набранных очков в 2014 году.

Болельщики по всему миру также продолжают отдавать дань памяти легендарному спортсмену. Во многих местах возникли стихийные мемориалы, к которым люди приносят свечи, цветы, письма, атрибутику «Лейкерс» и рисунки. Сразу в нескольких городах появились граффити с изображением баскетболиста и его дочери. В честь него жители Нью-Йорка «переименовали» станцию метро 42nd Street — Bryant Park в Kobe Bryant Park.

Однако появились и первые официальные переименования. Одна из площадей итальянского города Реджо-нель-Эмилия отныне будет носить имя легендарного баскетболиста.

«Пока его отец был звездой в основной команде, Коби развивался в молодёжной «Реджане». Его улыбка и любовь к баскетболу стали частью каждого из нас, а Реджо-нель-Эмилия стала его частичкой навсегда. Коби сам говорил об этом несколько лет назад, он называл наш город домом, когда приезжал сюда. Покойся с миром, Коби, Реджо-нель-Эмилия тебя не забудет», — написал мэр города Лука Векки.

Кроме того, улица ещё в одном итальянском городе — Риете, где баскетболист проживал с 1984 по 1986 год, — также получит его имя.

Вспомнил Брайанта и известный российский ведущий Иван Ургант. Он вышел в эфир программы «Вечерний Ургант» в пиджаке, в кармане которого был платок с символикой «Лейкерс». Гостем этого выпуска стал главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий, который также отметил вклад баскетболиста.

«На нём росли поколения. Это человек, который олицетворял не просто спорт, а наш современный мир», — заявил Слуцкий.

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