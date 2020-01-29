Письмо Джеймса, включение в Зал славы и договорённость с женой: что обсуждают спустя два дня после гибели Брайанта

В расследовании гибели баскетболиста Коби Брайанта появились новые подробности. С первым заявлением после трагедии выступил нападающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс. Пресс-служба команды обратилась к болельщикам и подтвердила, что матч с «Клипперс» будет перенесён на более поздний срок. Кроме того, известный журналист Шэмс Чарания сообщил, что легендарного атакующего защитника включат в Зал славы баскетбола уже в этом году.

Новые подробности и обещание Джеймса

С момента гибели легендарного американского баскетболиста Коби Брайанта прошло двое суток. Полиция продолжает вести расследование авиакатастрофы, в которой, помимо экс-спортсмена, погибли его 13-летняя дочь Джианна, а также ещё семь человек.

В настоящий момент на месте трагедии обнаружены тела всех погибших. Их принадлежность ещё предстоит установить. Кроме того, стало известно, что на вертолёте отсутствовали бортовые самописцы. В то же время зацепкой в расследовании может стать планшет, который пилот Ара Зобаян использовал в качестве средства навигации и сверки необходимых показателей. Национальный совет по безопасности на транспорте (NTSB) изъял его в качестве улики.

Также по теме «Вертолёт падал и странно тарахтел»: что известно о гибели легендарного баскетболиста Коби Брайанта Помимо пятикратного чемпиона НБА Коби Брайанта и его дочери Джианны на борту разбившегося вертолёта находились ещё семь человек,...

Ранее сообщалось, что основной причиной трагедии стали сложные погодные условия. В то же время, по оценкам специалистов, вертолёт Sikorsky S-76B считается одним из самых надёжных в мире.

Американские СМИ со ссылкой на близкий семье источник сообщили, что баскетболист заключил соглашение со своей женой Ванессой, в соответствии с которым пара никогда не летала вместе. Это было сделано для того, чтобы в случае трагедии их дети не остались сиротами.

Тем временем издание TMZ рассказало о последних часах жизни Брайанта. Пятикратный чемпион Национальной баскетбольной лиги (НБА) был запечатлён со своей трёхлетней дочерью Бьянкой в одном из престижных торговых центров калифорнийского города Ньюпорт-Бич, который он часто посещал с семьёй.

Кроме того, незадолго до гибели Брайант разговаривал по телефону с ещё одной звездой НБА Леброном Джеймсом. В тот же день нападающий обошёл Брайанта в списке лучших снайперов лиги, набрав 33 644-е очко в матче регулярного чемпионата с командой «Филадельфия Севенти Сиксерс».

Несмотря на заочное соперничество на паркете, спортсменов связывали тёплые отношения. Джеймс болезненно воспринял гибель коллеги и впервые выступил с заявлением лишь спустя некоторое время после трагедии. Он признался, что ему до сих пор крайне тяжело собраться с мыслями и поверить в происходящее.

«Я убит горем и потрясён. Люблю тебя, мой старший брат. Сердцем я с Ванессой и детьми. Обещаю сохранить твоё наследие! Ты так много значишь для всех нас, особенно для болельщиков «Лейкерс», и нести эту ношу — моя обязанность. Пожалуйста, дай мне сил свыше и приглядывай за мной. Для меня здесь по-прежнему мы! Я хочу сказать намного больше, но сейчас просто не в состоянии, потому что не могу этого осознать. До встречи, брат!» — написал Джеймс в Instagram.

Перенос матча «Лейкерс» и включение в Зал славы

С официальным заявлением выступили и представители «Лейкерс», в котором Брайант провёл всю профессиональную карьеру.

«Благодарим всех за невероятное количество слов поддержки и соболезнования. Это очень трудное время для всех нас. Мы продолжим поддерживать семью Брайанта и будем делиться дальнейшей информацией по мере её появления», — говорится в заявлении.

Пресс-служба клуба сообщила, что в связи с трагическими событиями матч регулярного чемпионата с «Клипперс», назначенный на 28 января, будет перенесён на более поздний срок. Точная дата станет известна в ближайшее время. Данную информацию подтвердили и в НБА.

Трагические события привлекли к баскетболу и к «Лейкерс» в частности внимание большого количества людей. Этим решили воспользоваться продавцы билетов. Так, по сообщению портала Hoop Central, желающему попасть на встречу двух команд из Лос-Анджелеса предстоит заплатить как минимум $1151.

Во избежание подобной ситуации войну спекулянтам объявила компания Nike. Она временно приостановила продажу всей атрибутики, посвящённой баскетболисту. Представители компании пояснили, что перекупщики могут воспользоваться трагедией и перепродавать сувенирную продукцию по завышенным ценам.

В нынешнем году Брайант будет включён в Зал славы баскетбола наравне с пятикратным чемпионом НБА в составе «Сан-Антонио Спёрс» Тимом Данканом и одним из лучших баскетболистов начала 2000-х Кевином Гарнеттом. Об этом сообщил баскетбольный инсайдер Шэмс Чарания со ссылкой на председателя организации Джерри Коланджело.

«Эта церемония обещает быть самой грандиозной в истории. Мы будем чествовать Коби так, как он это заслуживает», — цитирует Коланджело Чарания.

Благодарности коллег и акции памяти

Без преувеличения весь мир продолжает скорбеть в связи с уходом легенды. Болельщики, коллеги и представители других видов спорта передают слова соболезнования семье Брайанта и вспоминают самые яркие моменты, связанные с ним. Шестикратный чемпион НБА в составе «Чикаго Буллс» Скотти Пиппен рассказал о первых шагах атакующего защитника на профессиональном поприще.

«Коби хотел быть похожим на Майкла Джордана. А кто не хотел? Он перенял его манеру игры и стремился быть лучшим. Но кулуарно он ко всем обращался за советами. Мне нравился его подход. Брайант относился с большим уважением к игре, к партнёрам по команде и к соревнованиям», — вспомнил Пиппен.

Показательную историю рассказал и член Зала славы баскетбола Аллен Айверсон. В свой первый приезд в Лос-Анджелес на матч с «Лейкерс» он ужинал с Брайантом, после чего спросил о его планах на вечер. В ответ тот сказал, что пойдёт в тренажёрный зал, в то время как сам Айверсон, как и многие другие, собирался в клуб.

«Он всегда был таким — преданным учеником игры в баскетбол и в жизнь. Неустанно тренировался. Нам всем есть чему поучиться у мировосприятия Мамбы и у того, как мой брат жил. Всегда буду уважать его как соперника, друга и брата», — написал Айверсон.

Кроме того, экс-баскетболист призвал со смирением принять произошедшее и продолжать жить, так как именно этого хотел бы сам Брайант, отличавшийся своим оптимизмом. Схожим мнением поделился разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри.

«Сейчас так много вопросов, это проверка нашей веры… Всё, что я могу тебе сказать, — спасибо. Покойтесь с миром, Коби и Джианна», — написал Карри в Instagram.

Зачастую смерть публичных личностей вызывает целый ряд конспирологических теорий. Многие вспоминают о событиях далёкого прошлого, которые косвенно могли указывать на предстоящую трагедию. Если ранее в сети было обнаружено сообщение одного из пользователей Twitter, который семь лет назад предположил, что баскетболист разобьётся на вертолёте, то сейчас экс-защитник Трэйси Макгрэди рассказал, что Брайант в некоторой степени сам предсказал свою гибель.

«Коби всё время говорил: «Я хочу умереть молодым», «Я хочу, чтобы меня увековечили», «Я хочу, чтобы моя карьера была лучше, чем у Майкла Джордана». Тогда я думал, что он безумец, раз говорит такие вещи», — рассказал Макгрэйди.

Помимо слов благодарности и соболезнований, многие публикуют фотографии предметов, напоминающих о Брайанте. Обладатель премии «Оскар», режиссёр Спайк Ли на своей странице в Instagram показал протокол с памятного матча «Никс» — «Лейкерс» 2009 года, в котором баскетболист набрал 61 очко. На документе имеются его автограф и подпись «Спайк, ты лучший. Всё это — твоя вина». Отрывок интервью, записанного сразу после встречи, вошли в документальный фильм «Коби делает работу».

Честь встретиться с Брайантом имели и представители других видов спорта. Супруга форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина Анастасия Шубская опубликовала фото майки и кроссовок, которые её муж получил в подарок от баскетболиста.

«Алексу, одному из величайших», — гласит подпись на атрибутике.

Необычным образом почтили память Брайанта баскетболисты «Миннесоты» в матче с «Сакраменто Кингз». Защитник Эндрю Уиггинс нарушил правило 24 секунд, в соответствии с которым атакующая команда должна нанести бросок в кольцо соперника. Получив мяч, он установил его на линию штрафных бросков, с которой Брайант побил рекорд Майкла Джордана по количеству набранных очков в 2014 году.

The Wolves took an eight-second violation and put the ball on the free-throw line where Kobe broke MJ's scoring record pic.twitter.com/8hR9rdPs92 — Bleacher Report (@BleacherReport) January 28, 2020

Болельщики по всему миру также продолжают отдавать дань памяти легендарному спортсмену. Во многих местах возникли стихийные мемориалы, к которым люди приносят свечи, цветы, письма, атрибутику «Лейкерс» и рисунки. Сразу в нескольких городах появились граффити с изображением баскетболиста и его дочери. В честь него жители Нью-Йорка «переименовали» станцию метро 42nd Street — Bryant Park в Kobe Bryant Park.

New Yorkers honor NBA legend by renaming a subway stop ‘Kobe Bryant Park’ https://t.co/d0XQ6kJqjFpic.twitter.com/VDkPg1ngLn — New York Post (@nypost) January 28, 2020

Однако появились и первые официальные переименования. Одна из площадей итальянского города Реджо-нель-Эмилия отныне будет носить имя легендарного баскетболиста.

«Пока его отец был звездой в основной команде, Коби развивался в молодёжной «Реджане». Его улыбка и любовь к баскетболу стали частью каждого из нас, а Реджо-нель-Эмилия стала его частичкой навсегда. Коби сам говорил об этом несколько лет назад, он называл наш город домом, когда приезжал сюда. Покойся с миром, Коби, Реджо-нель-Эмилия тебя не забудет», — написал мэр города Лука Векки.

Кроме того, улица ещё в одном итальянском городе — Риете, где баскетболист проживал с 1984 по 1986 год, — также получит его имя.

Вспомнил Брайанта и известный российский ведущий Иван Ургант. Он вышел в эфир программы «Вечерний Ургант» в пиджаке, в кармане которого был платок с символикой «Лейкерс». Гостем этого выпуска стал главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий, который также отметил вклад баскетболиста.

«На нём росли поколения. Это человек, который олицетворял не просто спорт, а наш современный мир», — заявил Слуцкий.