Nike приостановила продажи вещей, связанных с Коби Брайантом
- Reuters
Как сообщает ESPN, в компании не хотят допустить, чтобы перекупщики успели выкупить все лимитированные пары кроссовок из именной серии Брайнта для их последующей перепродажи по завышенным ценам.
Отмечается, что в Nike также обдумывают, запускать ли в продажу новую серию кроссовок, презентацию которой планировалось провести в начале февраля.
Сотрудничество Nike и Брайанта началось ещё в конце 90-х годов. Компания одной из первых выразила соболезнования в связи с гибелью легендарного баскетболиста, отметив его неоценимый вклад в развитие и популяризацию баскетбола во всём мире.
Крушение вертолёта, в котором погибли Брайант, его 13-летняя дочь Джианна и ещё семь человек, произошло 26 января в окрестностях Лос-Анджелеса.
Ранее сообщалось, что Дончич сыграл в кроссовках с именами всех жертв крушения вертолёта Коби Брайанта.