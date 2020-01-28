Nike приостановила продажи вещей, связанных с Коби Брайантом

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Американская компания Nike приостановила продажи продукции, связанной с легендарным баскетболистом Коби Брайантом, погибшим при крушении вертолёта в окрестностях Лос-Анджелеса.
Nike приостановила продажи вещей, связанных с Коби Брайантом
  • Reuters

Как сообщает ESPN, в компании не хотят допустить, чтобы перекупщики успели выкупить все лимитированные пары кроссовок из именной серии Брайнта для их последующей перепродажи по завышенным ценам.

Отмечается, что в Nike также обдумывают, запускать ли в продажу новую серию кроссовок, презентацию которой планировалось провести в начале февраля.

Сотрудничество Nike и Брайанта началось ещё в конце 90-х годов. Компания одной из первых выразила соболезнования в связи с гибелью легендарного баскетболиста, отметив его неоценимый вклад в развитие и популяризацию баскетбола во всём мире.

Крушение вертолёта, в котором погибли Брайант, его 13-летняя дочь Джианна и ещё семь человек, произошло 26 января в окрестностях Лос-Анджелеса.

Ранее сообщалось, что Дончич сыграл в кроссовках с именами всех жертв крушения вертолёта Коби Брайанта.

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