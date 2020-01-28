Дончич сыграл в кроссовках с именами всех жертв крушения вертолёта Коби Брайанта

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Словенский защитник «Даллас Маверикс» Лука Дончич почтил память легенды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Коби Брайанта во время матча регулярного чемпионата с «Оклахома-Сити Тандер».
Дончич сыграл в кроссовках с именами всех жертв крушения вертолёта Коби Брайанта
  • Reuters

Дончич вышел на паркет «Чизпик Энерджи-Арены» в Оклахома-Сити в кроссовках из именной серии Коби Брайанта, на которых от руки написал имена всех жертв крушения вертолёта в Калифорнии.

20-летний словенец в матче с «Тандер» сумел оформить дабл-дабл из 29 очков и 11 подборов и таким образом помог «Далласу» одержать победу со счётом 107:97.

Крушение вертолёта, в котором погибли Брайант, его 13-летняя дочь Джианна и ещё семь человек, произошло 26 января в окрестностях Лос-Анджелеса.

Ранее сообщалось, что Крис Пол был не в состоянии выйти на матч НБА из-за гибели Коби Брайанта.

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