Крис Пол был не в состоянии выйти на матч НБА из-за гибели Коби Брайанта

Лидер клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Оклахома-Сити Тандер» Крис Пол оказался не в состоянии выйти на паркет в матче регулярного чемпионата с «Даллас Маверикс» после новостей о гибели Коби Брайанта.

Об этом рассказал главный тренер «Оклахомы» Билли Донован, слова которого передаёт ESPN.

«У меня было несколько разговоров с Крисом. Я бы хотел, чтобы их содержание сохранилось в тайне. Это между мной и Крисом, но он в порядке. Для него это личная история», — пояснил специалист.

Пол и Брайант дважды становились олимпийскими чемпионами в составе сборной США.

Брайант погиб 26 января в результате крушения вертолёта. Вместе с ним на борту находились его 13-летняя дочь Джианна и ещё семь человек. В результате аварии никто не выжил.

Ранее Леброн Джеймс пообещал продолжить наследие Коби Брайанта.