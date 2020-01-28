Крис Пол был не в состоянии выйти на матч НБА из-за гибели Коби Брайанта
- Reuters
Об этом рассказал главный тренер «Оклахомы» Билли Донован, слова которого передаёт ESPN.
«У меня было несколько разговоров с Крисом. Я бы хотел, чтобы их содержание сохранилось в тайне. Это между мной и Крисом, но он в порядке. Для него это личная история», — пояснил специалист.
Пол и Брайант дважды становились олимпийскими чемпионами в составе сборной США.
Брайант погиб 26 января в результате крушения вертолёта. Вместе с ним на борту находились его 13-летняя дочь Джианна и ещё семь человек. В результате аварии никто не выжил.
Ранее Леброн Джеймс пообещал продолжить наследие Коби Брайанта.