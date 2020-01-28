Леброн Джеймс — Коби Брайанту: обещаю, что продолжу твоё наследие

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс впервые поделился своими эмоциями после гибели Коби Брайанта.

«Я не готов, но приступлю. Пытаюсь что-то написать для этого поста, но каждый раз снова начинаю плакать, думая о тебе, Джиджи, и нашей дружбе-братстве. Буквально только что слышал твой голос, в воскресенье утром перед тем, как вернуться из Филадельфии в Лос-Анджелес. Никогда бы не подумал, что это будет наш последний разговор. Какого чёрта! Брат, я убит горем и опустошён. Я люблю тебя, мой старший брат. От всей души сочувствую Ванессе и дочкам. Обещаю, что продолжу твоё наследие. Ты многое значишь для нас, особенно для болельщиков «Лейкерс», и я обязан взять это на себя и продолжить в том же духе. Пожалуйста, дай мне сил с небес и присматривай за мной. Хочется сказать гораздо больше, но я просто не в состоянии сделать это сейчас. До встречи, мой старший брат», — написал Джеймс в своём Instagram.

Джеймс и Брайант выступали вместе за сборную США на Олимпийских играх в 2008 и 2012 годах, приведя команду к золотым медалям. Брайант завершил карьеру в 2016 году, Джеймс перешёл в «Лейкерс» в 2018-м.

Брайант погиб 26 января в результате крушения вертолёта. Вместе с ним на борту находились его 13-летняя дочь Джианна и ещё семь человек. В результате аварии никто не выжил.

Ранее сообщалось, что НБА перенесла матч «Лейкерс» и «Клипперс» из-за гибели Брайанта.