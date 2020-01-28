Календарный матч «Лейкерс» перенесён из-за гибели Брайанта
Матч регулярного чемпионата НБА между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Лос-Анджелес Клипперс», который должен был состояться 28 января, отложен из-за трагической гибели легендарного баскетболиста Коби Брайант.
Как сообщает официальный Twitter НБА, решение о новой дате игры будет принято позднее.
Ранее наставник казанского «Рубина» Леонид Слуцкий заявил, что Брайант олицетворял современный мир.
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