Календарный матч «Лейкерс» перенесён из-за гибели Брайанта

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Матч регулярного чемпионата НБА между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Лос-Анджелес Клипперс», который должен был состояться 28 января, отложен из-за трагической гибели легендарного баскетболиста Коби Брайант.

Как сообщает официальный Twitter НБА, решение о новой дате игры будет принято позднее.

Ранее наставник казанского «Рубина» Леонид Слуцкий заявил, что Брайант олицетворял современный мир.

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