В «Лейкерс» впервые официально прокомментировали гибель Брайанта

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Клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс» опубликовал первое официальное заявление относительно гибели легендарного игрока команды — Коби Брайанта.
В «Лейкерс» впервые официально прокомментировали гибель Брайанта
  • Reuters

«Лос-Анджелес Лейкерс» хотел бы поблагодарить всех вас за поддержку и соболезнования. Это очень трудное время для всех нас. Мы продолжим поддерживать семью Брайантов и будем делиться с вами всей информацией», — говорится в заявлении клуба.

Брайант отыграл в НБА 20 сезонов с 1996 по 2016 год, выступая только за коллектив из Лос-Анджелеса. Баскетболист является лидером клуба за всю историю по количеству сыгранных матчей, набранных очков и совершённых перехватов.

Брайант погиб 26 января в результате крушения вертолёта. Вместе с ним на борту находились его 13-летняя дочь Джианна и ещё семь человек. В результате аварии никто не выжил.

Ранее Леброн Джеймс пообещал продолжить наследие Коби Брайанта.

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