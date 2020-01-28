«Милан» почтит память Коби Брайанта на матче Кубка Италии по футболу

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Итальянский футбольный клуб «Милан» почтит память легендарного баскетболиста Коби Брайанта во время матча Кубка Италии с туринским «Торино».
«Милан» почтит память Коби Брайанта на матче Кубка Италии по футболу
  • Reuters

Как сообщает пресс-служба клуба, футболисты проведут матч с траурными повязками, а сама встреча начнётся с минуты молчания.

Брайант в детстве некоторое время вместе с родителями жил в Италии, и, по его же словам, являлся болельщиком «Милана».

Крушение вертолёта, в котором погибли Брайант, его 13-летняя дочь Джианна и ещё семь человек, произошло 26 января в окрестностях Лос-Анджелеса.

Ранее сообщалось, что Дончич сыграл в кроссовках с именами всех жертв крушения вертолёта Коби Брайанта.

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