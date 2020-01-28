В Италии назовут городскую площадь в честь Коби Брайанта

Мэр итальянского города Реджо-Эмилия Лука Векки заявил, что намерен переименовать одну из площадей в честь легендарного баскетболиста Коби Брайанта.

«Новая площадь на улице Гуаско будет названа в честь Коби Брайанта. Он был одним из нас, начинал здесь играть в баскетбол, а его отец в это время выступал за главную команду. Частичка нашего города вошла в него навсегда, он называл это место своим вторым домом. Покойся с миром, Коби, Реджо-Эмилия тебя не забудет», — написал Векки в своём Facebook.

Семья Брайанта переехала в Италию, когда будущей легенде НБА было шесть лет.

Брайант погиб 26 января в результате крушения вертолёта. Вместе с ним на борту находились его 13-летняя дочь Джианна и ещё семь человек. В результате аварии никто не выжил.

Ранее Леброн Джеймс пообещал продолжить наследие Коби Брайанта.