Требование сменить эмблему, «предсказания» катастрофы и скорбь Лос-Анджелеса: как прошёл день после гибели Брайанта

После гибели баскетболиста Коби Брайанта при крушении вертолёта Лос-Анджелес окрасился в пурпурно-золотые цвета клуба «Лейкерс». Звёзды спорта и шоу-бизнеса вспоминают легенду, а болельщики требуют поместить силуэт спортсмена на эмблему НБА. В то же время в сети был обнаружен твит, много лет назад «предсказавший» катастрофу. О чём говорят спустя сутки после трагедии — в материале RT.

Причины катастрофы и героизм пилота

Минули сутки с тех пор, как мир содрогнулся от новости о гибели легенды баскетбола Коби Брайанта. За это время прояснились подробности трагедии, разыгравшейся в Калабасасе. Частный вертолёт потерпел крушение, в результате чего погибли девять человек.

Помимо Брайанта и его дочери Джианны погибли её партнёрша по команде Алисса Альтобелли вместе со своими родителями — бейсбольным тренером Джоном Альтобелли и его супругой Кэри Альтобелли. Также на борту находились Сара Честер с дочерью Пэйтон Честер, баскетбольный тренер Кристина Маузер и пилот Ара Зобаян.

При этом, как сообщил телеканал WFAA, жертв могло быть больше, если бы не героизм последнего. Ему буквально в последний момент удалось совершить манёвр и увести воздушное судно подальше от населённого пункта, над которым проистекал полёт.

Позднее также стало известно, что причиной падения не могла стать поломка машины — вертолёт был в хорошем состоянии. Как сообщило издание The Los Angeles Times, по мнению местной полиции, причиной крушения мог быть туман — погода в тот день не соответствовала стандартам для полётов.

Впоследствии на официальном YouTube-канале VASAviation появилась и аудиозапись переговоров диспетчера и пилота.

Судя по записи, диспетчеры передавали информацию о тумане и просили занять зону ожидания для обеспечения безопасного расстояния от самолётов. В итоге диспетчеры разрешили продолжить полёт, но за несколько секунд до крушения пилоту сообщили, что вертолёт находится слишком низко для отслеживания.

По информации ESPN, тот ответил, что хотел набрать высоту и лететь над облаками. Однако затем вертолёт начал падать и ударился о горный склон. Его скорость на тот момент составляла около 300 километров в час, а вертикальная скорость падения достигала 20 метров в секунду.

Соболезнования от звёзд и скорбящий Лос-Анджелес

Новость о катастрофе мгновенно взорвала социальные сети. Пользователи постоянно размещали посты с соболезнованиями и воспоминаниями о баскетболиста, а последний твит самого Брайанта набрал 2,5 миллиона лайков и почти 500 тыс. репостов. В нём Брайант поздравлял форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса с тем, что тот обошёл его в списке самых результативных игроков в истории НБА.

Сам Леброн узнал о гибели легенды в аэропорту по дороге из Филадельфии, где команда проводила очередной матч регулярного чемпионата. Он не смог сдержать слёз, как и многие другие бывшие коллеги Брайанта. Рыдали после воскресных матчей регулярного чемпионата в прямых эфирах, микст-зонах и на пресс-конференциях многие, вспоминая о легенде поколения.

Позднее многие известные спортсмены почтили память Коби Брайанта. Одним из первых стал бразильский футболист Неймар, посвятивший баскетболисту гол, забитый в матче чемпионата Франции «Лилль» — ПСЖ. Форвард парижан реализовал пенальти, а затем показал пальцами цифры «2» и «4», напомнив о номере 24, под которым выступал Брайант.

Уже в понедельник капитан мадридского «Реала» Серхио Рамос вышел на тренировку своей команды в футболке сборной США по баскетболу с цифрой 10 — ещё одним игровым номером легендарного баскетболиста.

В течение всего дня соболезнования в связи с трагической гибелью Коби Брайанта выражали другие спортсмены: футболисты Дэвид Бекхэм, Лионель Месси, Криштиану Роналду, Диего Марадона и Зинедин Зидан, боец Конор Макгрегор, а также известные политики и звёзды шоу-бизнеса: бывший и нынешний президенты США Барак Обама и Дональд Трамп, музыкальные исполнители Канье Уэст и Джастин Бибер, актёр Джек Николсон и многие многие другие.

С официальными заявлениями выступили многие клубы и лиги, а баскетбольный клуб «Даллас» уже вывел из обращения 24-й номер.

Кроме того, весь Лос-Анджелес, в котором играет «Лейкерс», бывшая команда Брайанта, в понедельник окрасился в клубные цвета: многие здания города подсвечивались пурпурно-золотым.

Уход из жизни баскетбольной легенды не оставил равнодушным и его поклонников в России. Так, популярный блогер Василий Уткин тоже выразил сожаление в связи с гибелью спортсмена.

«Эти руки, которые в размахе больше его роста, руки, одновременно похожие на крылья и на лапы и при этом остающиеся руками и ещё немного змеями. И — дым, поднимающийся из зелёной лощины, такой зелёной и мирной, что он кажется дымом пикника. Но это огонь, в котором горит тело Коби. Воплощения жизни. Ему не больно, а мне думать об этом — да. И я замираю перед этой смертью. Но это потому, что это он. Коби. Между делом подвозивший дочку на тренировку», — написал Уткин в своём Telegram-канале.

Петиция болельщиков и напоминания о скандале с изнасилованием

После известия о гибели Коби Брайанта многие болельщики остались недовольны решением НБА не отменять матчи, запланированные на 26 января. Игры проходили по расписанию, а фанаты публиковали гневные твиты в адрес лиги.

В то же время поклонники баскетболиста предложили изменить логотип НБА, поместив на него силуэт погибшего вместо Джерри Уэста. Соответствующая петиция уже появилась на сайте Change.org, а в Twitter набирает обороты хэштег #makekobethelogo.

Правда, несмотря на трагедию, не обошлось и без скандала. Так, известная американская актриса Эван Рэйчел Вуд в своём Twitter напомнила, что в 2003 году Коби Брайанта обвиняли в изнасиловании. В своё время она и сама подверглась насилию, а потому призвала не забывать об этом факте из биографии знаменитого баскетболиста. В ответ многие пользователи осудили актрису, однако нашлись и те, кто пожелал Брайанту «гореть в аду», но этот твит был удалён администрацией соцсети.

What has happened is tragic. I am heartbroken for Kobe’s family.

He was a sports hero. He was also a rapist.

And all of these truths can exist simultaneously. — #EvanRachelWould (@evanrachelwood) January 26, 2020

А издание The Washington Post отстранило на время внутреннего расследования от работы журналистку Фелицию Сонмез, опубликовавшую у себя в Twitter через несколько часов после гибели Брайанта ссылку на статью 2016 года, в которой подробно описывался тот нашумевший скандал.

Мистические «предсказания»

В истории о гибели легендарного спортсмена нашлось место и мистике. Так, через несколько часов после трагических вестей в сети обнаружили твит с предсказанием, будто баскетболист погибнет именно при падении вертолёта. Публикация появилась в ноябре 2012 года и принадлежала пользователю с ником @dotNoso.

Kobe is going to end up dying in a helicopter crash — .Noso (@dotNoso) November 13, 2012

Конечно, многие не поверили в такое пророчество, предположив, что твит новый, просто при его публикации удалось заменить дату. Однако позднее другие пользователи объяснили, что технически это просто невозможно, и, следовательно, твит, действительно, появился много лет назад. Правда, за день до той публикации Брайант доставлял на вертолёте к врачу своего одноклубника Стива Блейка, так что не исключено, что появление твита было вовсе не предсказанием, а всего лишь реакцией на ту новость.

Однако вскоре выяснилось, что это «пророчество» — не единственное. Ещё одно появилось в 2017 году в одном из эпизодов мультсериала Legends of Chamberlain Heights. В нём по сюжету Коби Брайант пытался выбраться из вертолёта после падения, однако ему помешали трофеи, которые баскетболист держал в руках.